Продолжение следует: в ГУР отреагировали на поражение Чонгарского моста 22.06.2023, 11:30

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Теперь будут «говорить» только ВСУ.

Украинские военные пока не могут комментировать инциденты, которые происходят на оккупированных территориях, в том числе повреждения мостов в Чонгаре на границе с Крымом. Однако украинские защитники намекают, что оккупантам не будет спокойно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире «24 канала».

Он прокомментировал обстрел и повреждение Чонгарских мостов на границе Херсонской области и Крыма. Разведчик отметил, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях будут уже после освобождения этих территорий.

«Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет», - сказал Юсов.

«Ничего нового эти скучные и депрессивные (российские — ред.) пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы», – подчеркнул Юсов.

Напомним, сегодня утром в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

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