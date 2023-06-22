Немецкий танк по дороге в Брест заправился на АЗС в Барановичах 22.06.2023, 11:32

4,460

Что происходит?

Немецкий танк времен Великой Отечественной войны был замечен на одной из АЗС, расположенной на трассе М1 вблизи Барановичей, вечером 21 июня, пишет местное издание Bar24.

По словам читателя, приславшего фото танка, технику перевозили на прицепе грузовика.

— Танк стоял на прицепе фуры, в него вставили шланг и заправляли, — рассказал читатель.

Мужчина отметил, что технику везли в направлении Бреста.

Напомним, утром 22 июня в Брестской крепости прошла реконструкция начала Великой Отечественной войны. В постановке принимала участие и раритетная военная техника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».