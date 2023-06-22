Fox News: На батискафе, затерявшемся на пути к «Титанику», заканчивается кислород
- 22.06.2023, 11:40
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На данный момент место нахождения подводного аппарата неизвестно.
В Атлантическом океане идут масштабные поиски батискафа, пропавшего в воскресенье с пятью людьми на борту — двумя членами экипажа и тремя туристами. Подводный аппарат исследовал останки затонувшего больше ста лет назад корабля, сообщает Fox News.
Батискаф потерял связь с внешним миром утром воскресенья, через 1 час 45 минут после начала погружения. Во вторник сообщалось, что кислорода осталось примерно на 40 часов — то есть до сегодняшнего утра.
На данный момент место нахождения подводного аппарата неизвестно. По предположению профессора Сиракузского университета Джеффа Карсона, кислорода там уже или не осталось, или осталось очень мало:
— Мне неприятно это говорить, но вполне вероятно, что у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, люди испытывают максимальный стресс, у них учащенное дыхание, вероятно, они потребляют огромное количество кислорода.