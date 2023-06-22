В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию недвижимости
- 22.06.2023, 11:45
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Что будет с теми, кто откажется?
В Госкомимуществе предлагают ввести обязательную государственную регистрацию недвижимости, которую сейчас можно делать по желанию. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Матусевич в интервью «Беларусь 1».
Сейчас госрегистрация имущества носит рекомендательный характер, но ее планируют сделать обязательной процедурой.
По словам Матусевича, это нужно не только для защиты прав владельцев собственности, но и «с точки зрения государства, например, налоговых органов».
— Очень важно четко понимать, что все права зарегистрированы. Потом к этой недвижимости правильно начисляются имущественные налоги, — заявил чиновник.
Он подчеркнул, что власти уже поддержали предложение Государственного комитета по имуществу, при этом административная ответственность для тех, кто откажется выполнять процедуру, пока не планируется.
Нововведение уже содержится в поправках в закон, который в этом году поступит на рассмотрение в парламент.
Планируется, что тестирование системы начнется уже осенью, а с 2024 года административные процедуры по госрегистрации недвижимости будут доступны дистанционно и в электронной форме.