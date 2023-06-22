В Беларуси хотят ввести обязательную регистрацию недвижимости 22.06.2023, 11:45

1,344

Что будет с теми, кто откажется?

В Госкомимуществе предлагают ввести обязательную государственную регистрацию недвижимости, которую сейчас можно делать по желанию. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Матусевич в интервью «Беларусь 1».

Сейчас госрегистрация имущества носит рекомендательный характер, но ее планируют сделать обязательной процедурой.

По словам Матусевича, это нужно не только для защиты прав владельцев собственности, но и «с точки зрения государства, например, налоговых органов».

— Очень важно четко понимать, что все права зарегистрированы. Потом к этой недвижимости правильно начисляются имущественные налоги, — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что власти уже поддержали предложение Государственного комитета по имуществу, при этом административная ответственность для тех, кто откажется выполнять процедуру, пока не планируется.

Нововведение уже содержится в поправках в закон, который в этом году поступит на рассмотрение в парламент.

Планируется, что тестирование системы начнется уже осенью, а с 2024 года административные процедуры по госрегистрации недвижимости будут доступны дистанционно и в электронной форме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».