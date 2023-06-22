«Путешествие в другую страну стоит столько же, сколько в Беларуси билет на поезд Минск-Могилев» 1 22.06.2023, 11:56

Фото с сайта tourradar.com

Белорусы рассказали, что поняли о жизни после эмиграции.

Журналисты citydog.io спросили у тех, кто эмигрировал из Беларуси, что они осознали, только когда уехали.

Алексей (22), Вильнюс: «Понял, каким несвободным я был»

– Когда жил в Беларуси, мне казалось, что я довольно свободомыслящий человек. Я не боялся обсуждать с друзьями политику или критиковать власть, читал запрещенные в Беларуси TG-каналы. Я в принципе был уверен, что мое мышление абсолютно не стесняют никакие рамки.

Конечно, я старался вести себя осторожно, но только на бытовом уровне: не ходил в футболке с БЧБ по улице или не разговаривал на острые темы с малознакомыми людьми, например. Однако на каком-то моральном и эмоциональном уровне даже тогда был уверен, что я очень прогрессивный человек, который считает именно свободу главной ценностью своей жизни.

В прошлом году из-за учебы мне пришлось переехать из Беларуси в Литву. Вот тогда я впервые понял, насколько в Беларуси я на самом деле был зажат какими-то своими установками и страхами. Помню, как сильно удивлялся, когда видел в Вильнюсе белорусскую символику.

После переезда вдруг оказалось, что можно вслух проговаривать мысли, которые не соответствуют официальной политике Беларуси. Тот факт, что я могу открыто говорить иностранцам вещи, которые точно не оценило бы правительство Беларуси, приводил меня в самый настоящий экстаз. Когда меня впервые бросило в дрожь от осознания того, что это все и правда происходит со мной, я задумался, насколько все-таки был несвободным в своих действиях и мыслях.

Пускай ты будешь самым свободолюбивым человеком, но пока ты вынужден скрываться или ограничиваться себя каким-либо образом, то до конца раскрыться не получится. Чем больше я нахожусь за границей, тем отчетливее понимаю, насколько мое представление о мире было узким.

Доверие к людям намного увеличилось: мне больше не нужно подозревать всех вокруг, можно просто общаться и все.

Когда отпала необходимость постоянно все контролировать и мониторить свои действия, мое мышление стало намного шире. Теперь намного проще генерировать какие-то идеи, просто потому что появилась возможность их выражать. Я перестал тратить энергию на то, чтобы как-то завуалировать свои мысли. Теперь стало больше ресурса на то, чтобы больше думать.

Наталья (36), Вильнюс: «В Беларуси намного проще решить медицинские вопросы»

– Я буквально недавно задумалась над тем, что в Беларуси мне было намного проще решить все свои проблемы со здоровьем. В Минске у меня уже были знакомые врачи, которым я могла позвонить и меня бы сразу же направили дальше куда-то на обследование.Были проверенные клиники, куда ходили мои друзья и тоже могли посоветовать мне нужного специалиста.

В Литве я сделать так не могу, потому что знакомых докторов здесь нет. Те врачи, которые переехали, например, в Польшу, пока не получили нужной аккредитации, поэтому за помощью к ним я тоже не могу обратиться.

Антон (21), Вильнюс: «Путешествия – это норма, а не привилегия»

– Когда я был в Беларуси, то думал, что на путешествия обязательно нужно потратить всю свою зарплату, а потом месяц ничего не есть. В Европе, оказывается, можно потратить на поездку в другую страну столько же, сколько в Беларуси ты отдашь за поезд Минск-Могилев и обратно.

Билеты на лоукостеры могут стоить около 10 евро в одну сторону. Из-за такой доступности мир сейчас не кажется таким необычным и далеким. Я перестал чувствовать себя изолированным от всего света. Потому что перед тобой реально очень много возможностей для путешествий.

Конечно, очень многое решает окружение. Если в Беларуси мой знакомый куда-то выбирался, то мне казалось, что он богач. В Европе у меня каждый месяц кто-то из знакомых и друзей стабильно выбирается в другие страны, летает куда-то. Здесь слетать на выходные из Литвы в Испанию – нормально.

Моя подруга буквально на прошлой неделе так сгоняла в Берлин из Вильнюса на выходные. Она где-то в инсте увидела афишу рейва с диджеем, которого хотела послушать, и решила полететь. Я так же делал, когда жил в Могилеве и гонял в Минск на разные тусовки.

Глеб (30), Загреб: «У меня появились человеческие права»

– Сразу после переезда ощутил, насколько отличается уровень жизни. Понятно, что в Европе зарплаты выше, но тут появляется и ощущение того, что ты можешь себе позволить больше всего.

Для лучшего понимания можно взять в пример авокадо. В Беларуси, по моим наблюдениям, к нему относятся, как к чему-то, что могут позволить себе либо богачи, либо понтующиеся хипстеры, потому что цена на него заоблачная. В Европе же стоимость авокадо как у самого обычного перца.

Чем дальше от Беларуси, тем больше осознание того, что человеческие права все же существуют. В это понятие я вкладываю и возможность покупать любые продукты, свободно высказывать свое мнение, просто жить, не озираясь по сторонам.

После Беларуси удивительно, что законы и правда могут работать нормально и в пользу человека, а не государства. Милиции, оказывается, можно не бояться, потому что без причины тебе ничего не сделают.

Катерина (29), Рига: «Новых друзей заводить сложно»

– В Беларуси у меня было много друзей: кто-то остался в окружении еще со школы, с кем-то мы познакомились в универе, с некоторыми нас свели общие знакомые. Круг общения был довольно большой, а с определенными людьми мы все еще поддерживаем близкий контакт.

При этом, несмотря на то, что мы часто созваниваемся, связь есть только через телефон: я не могу приехать в Беларусь, они не могут выехать за ее пределы. Не хватает именно живого общения, когда можно прогуляться с человеком, обнять его или просто посмотреть в глаза.

В эмиграции я уже четыре года. За это время, конечно, успела завести каких-то приятелей, но это все равно сложно и совсем не то, что было в Минске. Чаще всего сейчас знакомлюсь либо на работе, либо в художественной академии, где я учусь. В последнее время начала ходить на разные ивенты, где общаюсь с разными людьми.

Я знаю, что и в Латвии есть те, кто мне помогут в любой момент, есть люди, которых и я смогу выручить, если понадобится. При этом настолько близкой связи почему-то не складывается. Возможно, особенность заключается и в том, что я художница: у меня особые увлечения и интересы. В дружбе мне мало простого похода в кино на какой-нибудь дурацкий фильм. Мне хочется глубоких разговоров, обсуждения искусства.

Мне бы хотелось общаться с такими же художниками, как и я. Правда, из-за разного бэкграунда и языкового барьера сложно найти таких людей. Если разговаривать на латышском или английском, то иногда большая часть глубокого смысла пропадает: потому что максимально понятно я могу передать свои мысли и эмоции только на русском языке.

В Латвии у меня была одна близкая русскоговорящая подруга Ольга, но она уехала в Италию навсегда. Она тоже художница и только с ней у меня в эмиграции случился максимальный коннект, насколько это было возможно: она родом из Латвии, поэтому все равно не на сто процентов понимала все мои культурные отсылки.

В общем, в эмиграции с людьми достаточно сложно. Чтобы подружиться с кем-то по-настоящему, нужно приложить намного больше усилий, по сравнению с тем, что было в Беларуси.

Анастасия (25), Познань: «На пенсии жизнь не заканчивается»

– На самом деле после переезда случилось много откровений. Например, поняла что всем реально все равно, как ты выглядишь. В Минске мне было важно постоянно быть одетой «с иголочки», потому что так все вокруг выглядят и нужно было соответствовать. В Познани же могу завязать небрежный пучок, надеть старую футболку и уйти из дома по делам на целый день. При этом никто не посмотрит на меня в таком образе косо.

А еще удивительным открытием стало то, что бабушки и дедушки тоже могут водить машины. Почему-то в Беларуси у меня было стойкое убеждение, что жизнь на пенсии автоматически становится какой-то тусклой, что пожилые – беспомощные люди. В Европе абсолютно другой подход к старости. Здесь каждый второй дедушка сидит за рулем своего авто. В Беларуси не могу такого представить.

Из негативного опыта – после переезда поняла, что такое по-настоящему грязные города. Тейк о том, что Беларусь очень чистая, сейчас для меня не просто слова. Когда жила в Минске, то воспринимала улицы без мусора чуть ли не как должное. Проехав пол-Европы, поняла, что для некоторых норма – это переполненные урны с мусором и куча пластиковых бутылок и фантиков на тротуаре.

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