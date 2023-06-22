Снарядный голод и ловушка в Крыму: эксперт рассказал о последствиях ударов по Чонгарским мостам 9 22.06.2023, 12:04

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ВСУ отрезают россиян от главной военной базы.

Ночью были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Движение по ним остановлено. Сообщается, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.

С какой целью были нанесены эти удары? Что ждет россиян в Крыму в ближайшее время? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— Действительно, нельзя исключать, что это были именно ракеты Storm Shadow. Украинские военные их сейчас активно используют. Есть разрушения полотна Чонгарских мостов и сквозные дыры. Даже если это и не Storm Shadow, то все равно свидетельствует о том, что украинские войска достают до многих объектов и мест. Это важно.

Дело в том, что если это Storm Shadow, то необходимо понимать, что цель разрушить мосты будет достигнута быстрее, нежели в вопросах с Антоновским мостом, потому что тогда использовались HIMARS, которые действительно имеют меньше заряда.

Возможно, Украина сейчас и не ставит целью разрушить всю инфраструктуру, а только ее повредить, чтобы остановить логистическое обеспечение российских войск. Мы прекрасно понимаем, что при проведении военной операции по освобождению Крыма украинским бойцам будут необходимы эти мосты. Поэтому никто их окончательно уничтожать не будет. Все делается аккуратно.

— С какой целью ВСУ ударили именно по Чонгарским мостам?

— Дело в том, что сейчас украинские войска контратакуют на южном направлении. Пока что это происходит ограниченной группировкой войск. Целью этих атак является проникновение в тыл противника, закрепление на определенных линиях, чтобы создать плацдармы для дальнейших атак с использованием большего количества войск и техники.

Для реализации этих целей и задач украинские войска атакуют во многих местах на линии фронта, чтобы российские войска до конца не понимали, где будет нанесен основной удар. Это все вынуждает российские резервы активно маневрировать. Они чувствуют себя неуверенно.

Для обеспечения обороны этих резервов России необходимы постоянные подвозы боеприпасов, снарядов и вооружения. Соответственно, подвозят они их из Крыма, который является достаточно серьезной военной базой россиян. Там находится много складов, воинских частей.

С целью того, чтобы фактически подвести к снарядному голоду российские резервы, украинские войска и наносят удары по объектам логистики, повреждая ее.

— Что еще есть в арсенале ВСУ для нанесения подобных ударов?

— Смотря на дальность поражения и эффективность разрушения Чонгарских мостов, это, скорее всего, были Storm Shadow. Чтобы пробить полотно моста нужен серьезный заряд. Конечно, мы можем говорить, что это сделал беспилотник, но только достаточно большой, с минимум 40-50 кг взрывчатого вещества.

Еще можно предположить, что это были ракеты GMLRS к системам HIMARS, но все-таки дальность не такая. Мы должны понимать, что это 80 км. Еще это могут быть ракеты GLSDB для система HIMARS с дальностью до 150 км.

Именно Storm Shadow аккуратно используют для того, чтобы наносить поражения. Все, что дальше 150 км, — это либо беспилотники, либо Storm Shadow.

— Могут ли ВСУ превратить Крым в западню для российских оккупантов с помощью тех сил, которые у них сегодня есть?

— Думаю, что это обязательно будет сделано, как только будет дальнейшее продвижение ВСУ по направлению к Крыму. Наша первоочередная задача на сегодняшний день — освободить Запорожскую и Херсонскую области. Для этого оставшуюся группировку российских войск нужно фактически затиснуть в Крыму, создав там ловушку и прервав им логистику через Крымский мост и, что немаловажно, справиться с портами, которые есть в Крыму и используются российскими военными.

Прервать им сухопутное и морское сообщение. Это действительно может стать ловушкой. Думаю, что это один из сценариев, который будет реализовываться шаг за шагом.

— Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище. Это реальный сценарий?

— Да, и мы его удивим. Думаю, что так или иначе операции по форсированию Днепра будут. Здесь необходимо понимать, что невозможно не использовать фланги для атак по российской группировке войск. Мы увидим какие-то операции или через Каховское водохранилище, или на других участках.

Думаю, что они готовились, но были отложены из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками. Этот сценарий может и откладывался, но он не отменен.

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