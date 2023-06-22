СМИ: Белорусов начали раздевать на границе в рамках личного досмотра 17 22.06.2023, 12:05

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Кроме этого, осматривают телефоны и продят «беседы».

Недавно сайт Charter97.org сообщал об увеличении количества сотрудников белорусских спецслужб в штатском на границе Беларуси и ЕС.

Как пишет hrodna.life, про как минимум один случай полного личного досмотра в пункте пропуска «Бенякони» рассказали в одном из чатов. То есть, человека раздели прямо до трусов. Кроме этого, осмотрели телефон и провели «беседу».

Ежедневно в чатах появляются сообщения о досмотре на границе, осмотре телефона и проведении разговоров. Ранее личный досмотр проводили только белорусам, которые преследовались по ст. 23.34 КоАП и подобным статьям. Сейчас на досмотр могут забрать выборочно. Также похожая процедура ждет украинцев. Их ссаживают с автобусов.

Смотрят среди прочего даже личные сообщения. По итогу такой «проверки» возможны задержания.

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