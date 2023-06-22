Александр Коваленко: Колоссальная группировка российских войск попадает в «котел» на Юге 7 22.06.2023, 12:20

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Александр Коваленко

Ситуация не имеет аналогов в современной истории войн.

Не так давно я пояснял, что основная масса российских сил и средств на Юге сконцентрирована в таком себе параллелограмме, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко:

— Смысл - обеспечение путей отхода на Крым.

Но тут случился Чонгар…

Как вы помните, основной задумкой «параллелограмма» было обеспечение максимально комфортного бегства с материкового Юга, в случае прорыва линий обороны украинской армией. Такая структура обеспечивала выход группировки РОВ на Крым через два основных логистических узла - Армянск и Чонгар.

Но, теперь, на Чонгаре, что-то случилось и, вероятно, это «что-то» только прелюдия перед куда более серьезным действом. Фактически, в ближайшее время группировка РОВ может остаться без одного из путей отхода, а выводить через Армянск всю группу войск это еще тот логистический ад.

В свою очередь, внимательно посмотрите еще раз на структуру параллелограмма. Вы видите тоже самое, что и я, правда ведь? Там где тонко, там и рвется, а это значит, что колоссальная группировка российских войск может быть закрыта на Юге, что станет не имеющим аналогов в современной истории войн событием.

Российскому командованию в настоящее время впору почесать мозжечок и организовать бегство всей своей своре с Юга. Потому как любое промедление для них может быть смертельным. Поэтому, чтобы СОУ меньше было забот - просто сваливайте, или как говорил классик: «Беги, ****, беги!!!».

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