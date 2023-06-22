Эксперты: Белорусская экономика входит в состояние перегрева 6 22.06.2023, 12:27

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К каким последствиям это приведет?

Исследовательский центр BEROC в своем свежем экспресс-анализе сообщил о риске перегрева белорусской экономики, в том числе вследствие действий властей.

В BEROC отметили, что ВВП Беларуси за пять месяцев 2023 года увеличился на 0,9% год к году, а отдельно в мае – примерно на 7,1% год к году. Экономисты отмечают, что высокий темп роста экономики в последние месяцы поддерживался заметным усилением внутреннего спроса, который подогревается мягкой монетарной политикой. Если инвестиционная активность все еще заметно слабее довоенной, то потребительский спрос превысил довоенный как в услугах, так и в товарах.

«Вполне вероятно, что белорусская экономика входит в состояние перегрева в условиях незавершенной адаптации к работе в санкционной среде и искусственно угнетенной инфляции», – считают в BEROC.

По словам экономистов, индикатором перегрева может быть дальнейшая динамика инфляции по нерегулируемым услугам, которая в последние месяцы заметно превышала 10% месяц к месяцу. По их мнению, по итогам полугодия рост ВВП составит 1,5-2% год к году и может превысить апрельский прогноз 2,5% по итогам 2023 года, «однако ценой большего, чем ожидалось, разбалансирования спроса и предложения».

В BEROC отмечают, что проинфляционное влияние возросшего потребительского спроса сдерживается в товарном сегменте временными факторами: действием постановления № 713 и/или настройкой цепочек поставок товаров в страну.

«Вместе с тем нельзя исключать, что ускоренная инфляция в услугах является компенсаторной и объясняется выравниванием относительных цен: весной 2022 года товары подорожали заметно больше услуг», – говорят экономисты.

По их словам, достижение планового роста ВВП требует масштабных стимулов для экономики, формирующих ценовое давление, сдерживаемое госрегулированием.

«Все это происходит на фоне незавершенной адаптации экономики к функционированию в новых условиях, и сдерживание инфляции может тормозить этот процесс. И ужесточение экономической политики, и выход из жесткого ценового регулирования могут сопровождаться сильным шоком для экономики», – заявляют в BEROC.

При этом, по мнению экономистов, «как затягивание этих процессов будет вести к накоплению дисбалансов».

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