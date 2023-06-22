Зеленский: Россия подготовила все для теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС 6 22.06.2023, 12:32

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Владимир Зеленский

фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Президент Украины обратился ко всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором обратился к украинцам и «всем людям мира» и сообщил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС.

По словам Зеленского, представители разведки и Службы безопасности Украины доложили ему о готовящемся теракте на Запорожской АЭС.

«Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра.

Зеленский отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам - странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Он подчеркнул, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.

«Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать», - добавил он.

Президент Украины напомнил, что РФ использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии. Оккупирует станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, а также держит оружие и военных.

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