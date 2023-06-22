Под Полоцком водитель BMW «припарковался» прямо в озере у пляжа 9 22.06.2023, 12:42

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Видеофакт.

В озере возле деревни Азино Полоцкого района Витебской области «припарковался» BWM. Видео инцидента опубликовал 21 июня паблик «Первый Новополоцк | Полоцк».

«Не предел ли это наглости?» — задался вопросом автор поста, отметив, что рядом с транспортным средством купаются дети.

Напомним, в соответствии с Водным кодексом Беларуси, стоянка механических транспортных средств ближе 30 метров по горизонтали от береговой линии не допускается. Нарушителю грозит до 10 базовых величин штрафа (до 370 рублей), для ИП — до 25 базовых величин (до 925 рублей), для юрлиц — до 50 базовых величин (до 1850 рублей).

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