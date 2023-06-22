Украинский экс-министр и российский бизнесмен вместе создают гиперзвуковое оружие 4 22.06.2023, 12:56

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Что об этом известно?

Гиперзвуковое оружие, то есть летящее в несколько раз быстрее звука, - один из трендов в военной сфере. Это загадочное и разрушительное оружие, над которым работают крупнейшие страны. Россия успела применить его в Украине, пишет Би-би-си.

На известнейшем авиасалоне Ле-Бурже гиперзвуковые аппараты в фокусе внимания. И неожиданно среди их разработчиков оказался тандем бывшего министра финансов и секретаря СНБО Украины Александра Данилюка и российского бизнесмена Михаила Кокорича.

Интерес вызывает не только то, как этот союз сформировался в условиях российско-украинской войны, но и то, над чем работают Данилюк и Кокорич в рамках своей швейцарской аэрокосмической компании Destinus. Речь идет о гиперзвуковых ударных беспилотниках и разработке гиперзвукового самолета.

Кто такой Данилюк

Александр Данилюк 15 лет занимался политикой в Украине

фото: УНИАН

Но сперва напомним, кто такой Данилюк. Это известный финансист и политик, после бизнеса он успел поработать на руководящих должностях в исполнительной власти.

На высших ступенях политики 48-летний Данилюк находился при разных президентах. После избрания Виктора Ющенко он работал советником главы правительства, во времена Виктора Януковича стал советником президента и возглавлял координационный центр по экономическим реформам.

После прихода к власти Петра Порошенко стал представителем президента в Кабмине, а затем - заместителем руководителя президентской администрации.

Самая высокая должность Данилюка - министр финансов, которую он занимал с апреля 2016 по июнь 2018 года. На этом посту он запомнился национализацией крупнейшего частного банка страны - Приватбанка - и противоречивой отставкой. Он покинул правительство премьера Гройсмана, обвинив действовавшую на тот момент власть в коррупции и круговой поруке.

Однако быстро оказалось, что Данилюк возвращается в политику. Но уже в команде другого президента - Владимира Зеленского. Сначала он был одним из его советников во время избирательной компании, а после победы получил должность секретаря Совета безопасности и обороны.

Правда, в этом кресле экс-министр продержался всего несколько месяцев, и уже в конце сентября 2019 года Зеленский уволил бывшего соратника. Он заявил, что Данилюк имел нереализованные амбиции премьер-министра, спорил с партнерами по команде и в конце концов сам написал заявление об отставке.

После этого экс-министр некоторое время возглавлял наблюдательный совет Национального депозитария и пытался стать руководителем Бюро экономической безопасности. Эта попытка была неудачной, и Данилюк ушел из публичной политики.

Данилюк в 2019 году был в составе «дримтим» («команда мечты»). Так называл команду ближайших советников Зеленский

фото: Instagram/Владимир Зеленский

Свадьба Данилюка и дизайнера Лилии Литковской в Киеве, 7 июля 2022 года. Свидетелем молодоженов был мэр столицы Виталий Кличко.

фото: Instagram/Лилия Литковская

Последняя заметная новость в СМИ о нем была в июле 2022 года - о женитьбе экс-чиновника на дизайнере Лилии Литковской. На церемонию жених прибыл в инвалидной коляске, поскольку, по информации прессы, накануне сломал себе ноги попав в аварию на мотоцикле.

Теперь, на французском авиасалоне Ле-Бурже, Александр Данилюк сообщил Би-би-си, что в прошлом году отслужил в ВСУ и демобилизовался «после травмы в армии». Затем искал разные варианты, как помочь «обороноспособности Украины».

«У меня было несколько вариантов. И в частности один - найти партнера, что позволило бы нам вместе поставлять в Украину то, что ей необходимо».

Партнером экс-чиновника оказался российский бизнесмен Михаил Кокорич.

Космос в эмиграции. Биография Кокорича

Михаил Кокорич в начале 2000-х сделал себе имя как один из самых успешных и самых молодых российских бизнесменов в сфере ритейла. Достижение уроженца Бурятии - создание сети мегамаркетов электроники «Техносила». В 2017 этот бизнес обанкротился, но еще за 5 лет до того Кокорич продал компанию и уехал из РФ.

Бизнесмен объясняет, что покинул родину после разгрома митингов российской оппозиции на Болотной площади в Москве.

Кокорич и сейчас не скрывает своего негативного отношения к Владимиру Путину и выступает против развязанной им войны в Украине.

«В новом году одно пожелание. Чтобы безумие, которое начала Россия - закончилось. Чтобы Украина победила. А упырь умер. К сожалению, я не верю, что Путин попадет под суд. Табакерка наиболее вероятна. Но остальные - попадут. Моим украинским друзьям – мужества», - такое пожелание для 2023 года написал бизнесмен в фейсбуке.

После отъезда из РФ Кокорич 10 лет жил в США. Космосом бывший ритейлер начал интересоваться давно. В частности, еще находясь на родине, Кокорич основал в 2011 году Dauria Aerospace – «первую российскую частную космическую компанию». Она сотрудничала с Роскосмосом и занималась микроспутниками.

Работу в космической сфере россиянин продолжил и после переезда в США. Здесь он в 2017 году основал Momentus Space. Соучредителем стал первый заместитель председателя «Сбербанка России» Лев Хасис.

Компания должна была заняться космической логистикой, создать специальный «буксир» и предоставлять его для транспортировки грузов на околоземные орбиты.

Однако Momentus Space так и не запустил свои «буксиры». В 2021 году власти США не выдали фирме россиянина разрешение на такую деятельность, указав на потенциальные «проблемы национальной безопасности».

Кокорич уехал из России 10 лет назад и заявляет о своем негативном отношении к Кремлю

фото: facebook

Соучредитель вынужден был покинуть свою компанию, а в интервью СМИ заявил, что для США он был «подозрительным только из-за наличия паспорта РФ».

Кроме того, американская комиссия по ценным бумагам в том же году оштрафовала Кокорича на 7 млн долларов за «введение в заблуждение инвесторов» относительно разработок его фирмы Momentus.

Несмотря на это, Кокорич не оставил работу в аэрокосмической сфере. Он переехал в Швейцарию, где открыл Destinus - стартап по разработке гиперзвуковых самолетов и беспилотников.

Задача амбициозная - совместить технологии боевых ракет и пассажирского авиатранспорта.

Что они создают

На Ле-Бурже Кокорич и Данилюк, который представляется «руководителем авиационного направления» швейцарской компании, продемонстрировали несколько прототипов гиперзвуковых БПЛА.

Преимущества таких аппаратов в том, что они, по идее, будут иметь водородный двигатель, как у ракеты, и будут лететь с гиперзвуковой скоростью (5-6 Махов) в верхних слоях атмосферы, где сопротивление воздуха меньше.

Прототип гиперзвукового самолета, представленный компанией россиянина Кокорича и украинца Данилюка

Как рассказал ВВС Михаил Кокорич, сейчас Destinus отрабатывает технологию разгонного турбореактивного двигателя, задача которого вывести аппарат на высокую сверхзвуковую скорость, на которой он сможет запустить прямоточный двигатель. После этого аппарат сможет разогнаться до гиперзвуковых скоростей.

По его словам, испытания первого готового прототипа запланированы на следующий год. Самолет будет иметь турбореактивный двигатель на жидком водороде.

Именно этот образец, замечает российский бизнесмен, не будет перевозить багаж или пассажиров. Но он может превратится в тяжелый ударный беспилотник. То есть будет иметь военное назначение.

«Да, у нас почти все продукты, которые мы производим, имеют двойное назначение (гражданское и военное, - Би-би-си.)», - говорит Кокорич.

Однако основная цель бизнесмена - создание пассажирского гиперзвукового лайнера. Продолжительность полета на нем, например, от Парижа до Нью-Йорка, должна составить 1,5 часа.

Разработчик указывает, что его компания имеет первых клиентов и привлекла 50 млн долларов. Также руководитель Destinus отметил, что в его стартапе работают граждане разных стран, в том числе украинцы и россияне. Последних, по словам Кокорича, около 10%.

Александр Данилюк заявил в интервью Би-би-си, что продемонстрированные новейшие разработки гиперзвуковых дронов «уже помогают Украине».

Правда, отказался раскрыть подробности, как именно.

«Прорабатываем некоторые продукты, которые уже сейчас есть в Украине, которые используют ВСУ для того, чтобы защитить Украину и сделать Европу сильнее и принести мир на нашу землю как можно скорее», - сказал он.

Именно в отношении этого БПЛА Александр Данилюк говорил о "военном аналоге"

Создание военного аналога гражданского гиперзвукового беспилотника - это вопрос ближайшего времени, утверждает экс-чиновник: «Да, он еще не готов, но это вопрос нескольких месяцев, и он уже сможет использоваться как дрон. Очень мощный дрон».

Относительно того, как финансист оказался причастным к авиационной сфере, Данилюк объясняет, что это его «увлечение с детства», поскольку он рос в Киеве возле самолетостроительного завода «Антонов».

Неоднозначный вопрос - сотрудничество бывшего топ-чиновника с российским гражданином во время активной фазы войны между Россией и Украиной. Данилюк уверяет, что его мотивация четкая: работа компании российского бизнесмена «направлена на помощь Украине».

«Разрабатываем важные продукты для нашей армии. Это для меня ключевое. И здесь не имеет значения паспорт».

Украинские власти не заявляют о разработке гиперзвукового оружия.

Тем не менее, еще в 2017 году на выставке вооружения в Киеве государственное конструкторское бюро «Южное» представило эскизы первой гиперзвуковой ракеты украинского производства. Дальнейшая судьба этой разработки неизвестна.

О фактах использования гиперзвуковых бесплотных самолетов во время российско-украинской войны также не сообщалось.

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