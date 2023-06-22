«Россияне так бежали, что аж утопились в реке» 22.06.2023, 13:04

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Бойцы ВСУ рассказали, как освобождали Нескучное в Донецкой области.

В начале июня 7-й отдельный батальон «Арей» 129-й бригады ТрО ВСУ освободил село Нескучное Донецкой области. Воины рассказали, что почти непрерывный бой продолжался больше двух с половиной суток, а помогли защитникам Украины неожиданные для оккупантов приемы.

Бойцы ВСУ раскрыли детали контрнаступательной операции в видео для YouTube-канала Ukrainian Witness. Оно было обнародовано 22 июня.

Заместитель командира батальона «Арей» Сергей (позывной «Херсон») сказал, что Нескучное было форпостом оккупантов. Особенно тщательно захватчики укрепились в районе школы, где был их штаб.

Военнослужащий «Арея» Валерий (позывной «Лазер») сказал, что оккупанты ждали, что воины ВСУ зайдут на бронетехнике. Однако теробороновцы обхитрили противника, продвигаясь в составе пехотных групп.

«Но мы заходили небольшими группами, по 10-12 человек, и каждая группа занимала свой сектор... Где-то в 4:00 утра началось продвижение», – рассказал украинец.

По его словам, они зашли на территорию населенного пункта с минимальными потерями. Погиб один их побратим, но защитников Украины это не сбило и они продолжили сражаться с врагом.

Воин отметил, что начался стрелковый бой на улицах села. «Потому что они не ждали, что мы будем без поддержки техники», – отметил он.

Штурмовать противника было очень тяжело, но военнослужащим помогла наша артиллерия – работали HIMARS и противокорабельные ракеты. Кроме того, к основному рубежу украинские пехотинцы продвигались огородами, а не заминированными улицами, как рассчитывали российские войска.

Другие украинские подразделения с флангов тоже имели успех, что позволило «Арею» продвигаться вперед. Российских захватчиков в итоге взяли в оперативное окружение.

Дмитрий (позывной «Киндер») рассказал: «Россияне поняли, что мы их тут дожмем. Это уже было понятно, что они в оперативном окружении. Дорога уже простреливалась, им уже не было куда отходить в сторону Сторожевого. Так они начали убегать через реку. Топились там! Возле речки с этой стороны много трупаков дохлых».

Воины в ходе этой операции взяли в плен девять российских оккупантов, захватили много трофейного оружия и сразу применяли его в бою.

«Они считали, что их штурмуют какие-то спецназначенцы, а не обычные парни, как мы», – сказал Сергей («Херсон»).

На вторые сутки противник пытался контратаковать, но ничего не вышло. «Арей» смог вытеснить захватчиков, хотя оккупантов было больше почти в два раза.

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