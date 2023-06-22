Павла Северинца переводят на тюремный режим 2 22.06.2023, 13:05

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Павел Северинец

Вскоре его этапируют из шкловской колонии.

Политзаключенного Павла Северинца переводят на тюремный режим, сообщают правозащитники.

Суд над ним прошел 21 июня в Шклове. Судья Александр Тараканов постановил перевести Северинца в тюрьму сроком на три года. Вскоре его этапируют из шкловской колонии, где он отбывает срок.

Северинца задержали летом 2020 года. В мае 2021-го ему и еще шести политзаключенным на закрытом суде назначили от четырех до семи лет колонии. Павел был в числе тех, кто получил наибольший срок.

В апреле 2023-го администрация исправительной колонии №17 признала его «злостным нарушителем режима». Какое-то время политзаключенного держали в ШИЗО, а потом перевели в ПКТ на 3 месяца. Известно, что у него из-за этого начались проблемы со здоровьем.

Кстати, суд в Шклове одновременно с документами Северинца рассматривал материалы и других шестерых фигурантов дела — Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Ирины Счастной. Относительно всех их также рассматривали перевод на тюремный режим, но результаты пока что правозащитники не сообщают.

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