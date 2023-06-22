Путин экстренно созвал Совбез после ударов по мостам, ведущим в Крым 3 22.06.2023, 13:12

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Глава Кремля признал высокий наступательный потенциал ВСУ.

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, провел внеплановое, предварительно не анонсированное заседание Совета безопасности, сообщает The Moscow Times.

Обычно проходящее по пятницам совещание Путина с постоянными членами Совбеза состоялось на один день раньше традиционного срока после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по мостам, соединяющим Крым с оккупированными регионами юго-востока страны.

«Много произошло событий за последнее время», — сказал Путин, обращаясь к 12 высшим чиновникам, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Совета Николай Патрушев.

По словам Путина, главной темой заседания выбрана «ситуация в зоне проведения СВО», где украинская армия начала долгожданное контрнаступление, целью которого, как ожидалось, может стать Крым.

Удары ВСУ, нанесенные в ночь на четверг, повредили два моста на границе между Херсонской областью и полуостровом, где расположена крупная группировка российских войск. В частности, пострадала дорога через Чонгар, которая является кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту в Запорожской и Донецкой областях. Также ВСУ ударили по мосту через Сиваш.

Путин призвал министра и членов Совбеза «исходить из того, что наступательный потенциал» Украины «не исчерпан». «Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы», — сказал он.

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