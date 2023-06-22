«Многие улыбаются, рады видеть женщину за рулем» 2 22.06.2023, 13:21

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Как воспитатель садика стала водителем автобуса.

Водители троллейбусов прекрасного пола – привычная картина. А вот дамы за рулем автобусов до сих пор редкость, хотя некоторые из них работают в «Минсктрансе» уже 10 лет. И последние годы их становится всё больше. «Автобизнес» рассказал историю Екатерины, которая, отработав воспитателем в детском садике, радикально изменила свою жизнь и оказалась в кресле водителя желтого МАЗа.

Знакомьтесь, Екатерина Сташевская. Окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, работала воспитателем в детском садике, но уже не первый год ездит за рулем городского автобуса.

«Надо было всему учиться заново, как ребенку ходить»

– Как так получилось, что вы, окончив БГПУ и отработав в дошкольном учреждении, переквалифицировались в водителя автобуса? Детская мечта?

– Да, давняя мечта: отец всю жизнь работал водителем, и это вдохновляло. Поработала в детском садике и в какой-то момент очень захотела поменять жизнь. Кардинально, на сферу, не связанную с приобретенной в вузе профессией. Хотелось какого-то переворота, скачка в другую область. Решила попробовать себя в мужском деле, проверить, смогу ли. Как оказалось – смогла. И свою нынешнюю работу я очень люблю, ведь она интересная и творческая.

– И как это выглядело? Вы пришли в какой-то из автобусных парков и сказали: «Научите меня»?

– Да, примерно так и было. Пришла в седьмой парк и сказала: «Научите». Меня поддержали, направили, на протяжении всего процесса, от получения категории «D» до стажировки и самостоятельной работы, я ощущала эту поддержку. Всегда помогали, рассказывали, потому что и техника, и специфика работы, и ответственность не сравнятся с педагогической профессией. Надо было всему учиться заново, как маленькому ребенку учиться ходить, читать, писать. Так и здесь.

В отличие от многих своих коллег-девушек, которые пересели с троллейбусов, я целенаправленно шла учиться работать на автобусе. С категории «B» – на «D». Прямо в город, прямо к пассажирам.

– Учиться было тяжело?

– Не знаю, страшно было. Потому что габариты, потому что это автобус, огромные свесы спереди и сзади. Страшно было кого-то зацепить, въехать куда-то. Конечно, со временем всё проходит, управление доводится до автоматизма. Мне нравился этот процесс, я люблю учиться и сейчас не стою на месте. Хочется осваивать новую технику, потому что в первом транспортном парке есть еще и электробусы – мне они тоже интересны. Ведь изначально я училась на МАЗ-203, потом получила категорию «Е» и могу сесть за руль «гармошки».

– Наверняка современный автобус с автоматической коробкой передач довольно прост в управлении. Если бы дело происходило лет 30 назад, когда все ездили на «Икарусах» и вбивали передачи, – пробовали бы тогда?

– Мне тогда наверняка не разрешили бы. Но если бы разрешили, то, наверное, да.

– Вам приходится участвовать в процессе обслуживания машин?

– Нет. Набравшись опыта, я уже могу что-то услышать, понять наличие неисправности. А дальше у нас прекрасно работает ремзона. Приезжаешь, объясняешь ситуацию, пишешь заявку – автобус ремонтируют. Мне не надо лезть глубоко в «преисподнюю», разбираться в механизмах. Оно-то интересно – поднять капот, посмотреть что к чему. И даже полезно, чтобы объясниться с механиками. Конечно, мужчинам в этом плане проще, а для меня – женщины с педагогическим образованием и минимальным техническим – та еще задача. Я гуманитарий, но хочется быть наравне с коллегами и не плакать, если что-то сломалось. Нет, я точно не буду плакать как блондинка – попытаюсь разобраться, а потом уже буду кричать «Караул!».

– Давайте вернемся к вождению. В процессе обучения вы ездили с инструктором, который наверняка сидел сбоку. Каково это было?

– Он стоял. И было страшно его уронить. Один раз попыталась, но он сказал, что это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. Старалась прислушиваться и вникать. После получения категории стажировка тоже проходит с инструктором, у нас его называют наставником. Это опытный водитель, который дает много нужно полезной информации и которого интересно и важно слушать. Поначалу было сложно, потому что не знаешь, в какую область головы укладывать то, что происходит. Ведь работа очень ответственная: это люди, это город, интенсивное движение.

«Там поля и закат бомбический!»

– Свой первый самостоятельный выезд в город без наставника можете вспомнить?

– Ох! Очень хорошо помню! Это был 203-й МАЗ, 86-й маршрут, я выезжала из седьмого автобусного парка в сторону Копища. У меня мокрые ладошки, по спине течет пот – до такой степени было страшно… Проехала в одну сторону, заехала в кольцо, выдохнула и думаю: «Господи, я сюда приехала, всё!»

И вот надо ехать назад, вроде уже должно быть проще. Зашли пассажиры, и среди них – моя коллега по детскому саду. И она мне в форточку, через которую продают билеты: «Привет!» А я говорю: «Уйди отсюда!» И закрыла эту форточку.

Сейчас, конечно, стало проще, нет такой сосредоточенности на управлении. Многое делается рефлекторно. Даже двери открыть-закрыть, на речевой информатор нажать – все на автомате. А в начале подъехала к остановке и сидишь думаешь: «Так, а что дальше?»

Вообще, я очень довольна тем, что сменила профессию на ту, которая мне нравится. Надо любить свою работу и приходить на нее с удовольствием. И именно так у меня сейчас и происходит, даже несмотря на то, что надо рано вставать или поздно ложиться. Это моё.

– Вам же наверняка приходится вставать часа в три, если это первая смена, и очень поздно ложиться, если вторая. Как вы к этому адаптировались?

– Первый год на эйфории я вообще не чувствовала усталости. Мне казалось, что я могу постоянно ездить, могу совмещать работу с домашними делами. Но спустя время пришел период, когда ты приходишь после первой смены домой и, прежде чем приступить к каким-то домашним обязанностям, отправляешься на пару часов спать. А уже потом как нормальный человек продолжаешь свои дела. Физиологию не обманешь: если встал в три часа ночи, отработал смену, то при возвращении домой тебе хочется спать, как и после любой другой работы.

График нормальный: пять через два. То есть пять дней первая смена, два выходных, пять дней вторая смена. Сегодня мне надо было выехать из парка в 5:20, соответственно встать пришлось в 3:20. В 4:40 я приехала на работу, взяла путевку, прошла доктора и подготовила автобус к выезду. А в 15:00 смена закончилась.

Вторая смена начинается с 14:00 до 16:00, заканчивается в 0:00-1:00. После смены машину надо подготовить на следующий день: заправить, помыть, закрыть, а потом уже со спокойной душой ехать домой.

Главное – настроить себя и понимать, что это такая работа. Зато утром едешь – солнышко встает. Где бы ты еще это увидел, как не на этой работе? Или, наоборот, во вторую смену у тебя маршрут в Новинки, а там поля и закат бомбический! Чем не романтика? Но, наверное, только мы, женщины, можем так это воспринимать. Ну ведь какой кайф! У меня нет 30 детей, которых надо обуть-одеть, за рулем автобуса я в тишине и спокойствии, главное – не расслабиться окончательно, чтобы не пропустить остановку или вообще не уехать в тот самый закат.

– Раз уж вспомнили про 30 детей... У вас их трое. Как семья отнеслась к вашему решению перейти из детского садика в автобусный парк?

– С пониманием и поддержкой. Всякое бывало. У меня разбежка между детьми по пять лет: старшая взрослая, а младший ходил в начальную школу. Ему надо было учиться, маме – работать. Тогда включались бабушки, дедушки, родственники – всё как у всех. Если я во вторую смену и младший пришел домой, старшие дети помогают. Все с пониманием относятся, стараются поддержать, потому что у мамы такая работа. Никаких конфликтов и катастроф нет.

Со временем дети стали на цыпочках ходить, если мама спит. Значит, ей надо отдохнуть, ее нельзя беспокоить. Но первое время мне приходилось с ними немножко бороться, потому что они не понимали, почему мама днем спит.

«Всё новое, всё интересно»

– Знаю, что вы здесь не единственная женщина-водитель. Может, у вас уже есть своя женская тусовочка?

– Тусовочки у меня как раз нет, потому что я в первом транспортном парке человек совсем новый, перешла недавно. Еще привыкаю и я, и ко мне привыкают. Встретили доброжелательно, никакого удивления не было, всё нормально. В седьмом автобусном нас холили, лелеяли и оберегали, не было никаких конфликтных ситуаций и отношения в стиле «баба за рулем как обезьяна с гранатой». Здесь то же самое.

Поначалу в седьмом конечно всякое бывало, с опаской смотрели, такие типа: «М-м-м, интересно, заедет или нет». Там надо было аккуратно заезжать в парк, по правильной траектории, не наехав на отбойники. А тут прямой въезд, широченные ворота…

Повторюсь еще раз: работа очень интересная, в ней можно найти творческие моменты, даже в самом управлении этой техникой. Например, есть правило, что надо остановиться на остановке не далее 30 сантиметров от бордюра. И ты начинаешь оттачивать этот навык: в какой момент повернуть руль, чтобы четко встать дверями так, как надо.

– Пассажиры как относятся: с удивлением, интересом или, может быть, крестятся, заходя в автобус?

– Уже не крестятся, спокойно заходят, многие улыбаются, рады видеть женщину за рулем. Некоторые всё еще удивляются, но не часто. А в начале моей водительской карьеры была ситуация, когда я подъехала к остановке, пассажиры начали заходить, и два молодых человека, увидев меня, сказали: «Ой нет, мы не поедем». Так и остались стоять на остановке. Но такое случилось единственный раз. Часто, наоборот, подходят, комплименты говорят. А большинство просто не разбирает, кто за рулем: водитель и водитель, не важно, мужчина или женщина, главное, чтобы хорошо выполнял свою работу.

– Неадекватные пассажиры попадаются?

– Всякие бывают. У меня никаких таких историй не было. Пьяные, да и не только пьяные, засыпают в салоне иногда. Будить их мы не имеем права – это сделано для нашей же безопасности. Везем на диспетчерскую станцию и вызываем наряд. А дальше специально обученные люди с ними разбираются. Поэтому и работать не страшно, поскольку всегда есть к кому обратиться.

– А веселые истории были?

– Веселые бывают чуть ли не каждый день. Очень люблю зимний период. В седьмом парке перед Новым годом водителей-мужчин переодевали в Дедов Морозов, а нас соответственно в Снегурочек. И дети нам были очень рады. А когда они покупали талончик, мы угощали их конфетами. Им приятно, нам хорошо, все улыбаются, все счастливые.

– В общем, вы тоже счастливы за рулем этой машины?

– Я счастлива за рулем и этой машины, и любой другой. Техника имеет свойство иногда ломаться, тогда приходится пересаживаться в другой автобус. Ничего страшного в этом нет. В управлении они все одинаковые, ведут себя тоже одинаково, привыкаешь к ним быстро. Первое время было немного вот этого: «Ай-яй-яй, новая машина». Потом прошло.

– Так понимаю, в перспективе вы хотите пересесть в электробус?

– Пересесть? Для начала хочу попробовать его освоить и понять как машину, как это вообще работает. Потому что для меня это новая техника. Я приходила в гости, смотрела кабину изнутри. Там всё новое, всё интересно, много кнопочек, но хочется попробовать сам процесс: сесть и посмотреть, каков электробус в движении, как разгоняется, как управляется, как работают те же двери, как в принципе он ведет себя на линии. Зарядка, электродвигатель – это же не солярка… Совсем другая машина. И вот чем не творческая работа? В общем, есть к чему стремиться.

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