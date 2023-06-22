«Товарищи! Граждане!»: КГБ вербует «стукачей» через почтовые ящики в Минске

«Товарищи! Граждане!»: КГБ вербует «стукачей» через почтовые ящики в Минске4
- 22.06.2023, 13:24
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Жители столицы находят странные листовки.
Жители Минска стали находить в своих почтовых ящиках рекламный листок с призывом КГБ сообщать о контактах через социальные сети и мессенджеры. Неделей ранее такие же сообщения были опубликованы в жировках жителей Гродно, пишет nashaniva.com.
«Вышел из дома, в почтовом ящике увидел рекламный листок. И вот, среди другой рекламы — такая листовка», — рассказал житель Минска, получивший сообщение от КГБ.