Тупость напоказ Юрий Рарог, kasparov.ru

22.06.2023, 13:28

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Диктатор-камикадзе окончательно лишился разума.

Когда леди Политика решает избавиться от очередного политического безобразника, а таковым часто оказывается «диктатор-камикадзе», то она лишает его разума. Вспомним для примера, что вытворял в предвоенные годы в стране советов «вождь всех народов». А творил он что хотел: морил миллионы людей голодом, репрессировал целые народы, миллионы сажал и расстреливал — маршалов и генералов, летчиков и танкистов, ученых и инженеров, ракетчиков и атомщиков. Тут бы ему и конец пришел, но вождя советского народа спас фюрер германского народа, начавший еще пуще «чудить» в самый ответственный момент.

Судите сами, когда уже стало ясно, что война затягивается и Япония не поможет, Гитлер объявляет войну самой богатой, развитой и сильной державе мира, начинает ужасно дорогой и очень вредный в политическом, военном и экономическом отношении проект Холокост и отказывается задействовать национально-освободительные и антисталинские движения. Другие военно-технические ошибки фюрера не вспоминаю, их было предостаточно. Вот так и получается, что никто не сделал так много, как Сталин, для побед Гитлера в начале войны и никто не сделал так много, как Гитлер, для окончательной победы Сталина.

Обратимся к современности. И тут выходит, что никто не сделал так много для разрушения рашистской империи, как ее создатель Путин. Конечно же, он этого не хотел. Туповатый хитрун рассчитывал все как лучше, а получилась вот такая хрень — и слава богу. По мере «обнуления» кургузый начинает все больше «чудить»: то репой торговать возьмется, то в исторические изыскания углубится. Вот согнулись два пустоголовых дедуна, уставившись своими оловянными глазенками на древнюю карту и хрюкают друг другу что-то несуразное: «Да куда же она подевалась, треклятая, не Габышев ли на нас обману навел, паразит? Ты смотри, и Троица не помогла!» Тут судейское чмо аж взвизгнуло от верноподданнического азарта: «Ох надо бы их всех строго наказать, слишком уж вы добры к ним!».

Может, все и не совсем так было, но «доброту» Путина помнят многие: в Буче и Мариуполе, Харькове и Бахмуте, в Шебекино и Беслане, кстати, тоже. А еще в Молдове и Сирии, в Ливии и Судане. Помнят его в Центральной Африке и Грузии. Не забыли и чеченцы, как в их стране рашистские изверги наводили «конституционный порядок». Ох и аукнется ж тебе все это, кургузый. Гитлеру и Сталину еще повезло, относительно легко отделались за такие «чудилова». С тобой так не будет. Придется забыть о «здоровом образе жизни». Современные технологии и справедливая ненависть позволяют наказывать долго и эффективно.

Но это все эмоции, а выставлять напоказ свою тупость — это верный признак политического безумия. Правда, в политике такого термина нет. Такое политическое поведение называется некомпетентным. Оно позволяет сделать вывод, что Путин в принципе не понимает, что происходит и куда развиваются события. Вот, к примеру, промышленность рейха тоже очень хорошо сработала в 1944-м, а как все обернулось в 1945-м. Такие предсмертные «успехи» только продлевают агонию, изменяя сценарий развития событий для России с плохого на катастрофический. А между тем компетентность все явственнее берет верх над дилетантизмом и каток украинско-коалиционных сил расчетливо и неумолимо «обнуляет» ресурсы рашистской империи, превращая оккупированные территории и целые регионы империи в «серые зоны», перемалывая в прах социально токсичную, злодейскую конструкцию. Хорошая работа — так держать!

Юрий Рарог, kasparov.ru

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