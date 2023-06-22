ВСУ подорвали логистику армии РФ из-за Чонгарских мостов
- 22.06.2023, 13:34
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На карте показали, что теперь ждет оккупантов.
Снабжение российской армии на Запорожском участке фронта после разрушения Чонгарских мостов станет значительно сложнее.
Разбитые Чонгарские мосты в оккупированный Крым серьезно усложнят логистику российских военных, которые перебрасывали боеприпасы, технику, горюче-смазочные материалы и продовольствие именно этим маршрутом, пишет dialog.ua.
Однако теперь оптимальный коридор получил серьезные повреждения и россияне будут вынуждены делать крупный крюк через Армянск.
После повреждения мостов маршрут для российских оккупационных войск из Мелитополя в Крым вырос сразу на 100 км, поскольку плечо через Армянск значительно длиннее.
Более того, дороги на этом участке гораздо хуже по качеству дорожного покрытия. Более того, в Сети сравнили заявления коллаборантов после ударов ВСУ по Чонгарскому и Антоновскому мостам.
Ранее перед операцией по освобождению Херсона российский коллаборант Стремоусов также успокаивал россиян отсутствием проблем в связи с обстрелами Антоновского моста.
Вскоре после этого он погиб. Пользователи социальных сетей считают, что Сальдо, успокаивающего россиян, теперь может ждать аналогичная участь.
Удар ВСУ по Чонгарскому мосту в 120 км от линии фронта остановил движение по одному из участков «сухопутного моста» в Крым.