Белорус о вызове в военкомат: Дважды держал в руках автомат, а назначили замкомандира ракетного дивизиона 22.06.2023, 13:40

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Из каких специалистов состоит «лукашенковская армия».

Белорусов продолжают вызывать в военкоматы на «мобилизацоинные учения». Читатель сайта Charter97.org рассказал, как его пытались забрать на сборы:

— Я офицер запаса (окончил Военную кафедру в университете), но в армии на срочной службе не был. За последние 10 лет меня то и дело вызывали в военный комиссариат, пытаясь забрать на сборы. Тратить целый месяц своей жизни на эти нелепые игры я не имел никакого желания. К счастью, среди работников государственных предприятий находилось много желающих поиграть в войну вместо того, чтобы жилиться на приевшейся фабрике. Поэтому меня всегда в конце концов отправляли домой.

После нападения России на Украину ситуация ухудшилась. Осенью 2022 года по всей стране начали проводить так называемое «уточнение данных» военнообязанных. Меня тоже вызвали в комиссариат. Там был сосед, кстати. Мы заполнили анкеты, нам приклеили в военные удостоверения мобилизационные предписания и отпустили.

А через неделю вечером к нам в квартиру пришел с повесткой курьер — аж в ранге подполковника! Мол, опять надо уточнить данные. А в комиссариате я уже услышал, что воинская часть, к которой я прикреплен, хочет на меня посмотреть. И смотрины должны состояться почему-то в доме культуры.

Пришлось позаботиться о плане: всей семьей подали документы на визы. А в назначенный день в том ДК я увидел целую группу офицеров запаса, в основном — людей пожилого возраста с поседевшими волосами. Они возмущались, зачем их донимают, будто нет более молодых. Представители воинских частей на это отвечали, что молодежь служить не хочет, вот и вызывают старших. Мне и тут повезло: вакансию кто-то уже успел занять, поэтому меня просто записали в какой-то «запас», я и поехал оттуда.

Читатель сайта Charter97.org решил покинуть Беларусь:

— Сейчас мы в безопасности, а я все рассуждаю на темы войны и армии. Я абсолютно гражданский человек: дважды в жизни держал в руках автомат. А меня предварительно назначили на должность аж заместителя командира ракетного дивизиона. Наверное, половина лукашенковской армии состоит из таких «специалистов».

Возможно, по этой причине «дроздовский генералиссимус» не рискнул влезть в эту передрягу со своими военными. Его же многочисленные генералы нигде и ни с кем не воевали, разве только с собственным народом. Увидим, как все эти «герои» будут выглядеть, если белорусы против них выйдут не с воздушными шарами, а штурмовыми карабинами.

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