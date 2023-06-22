Россия «Кинжалами» пыталась разрушить еще одну дамбу в Украине 22.06.2023, 13:41

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Вражеские ракеты не попали в цель.

«Кинжалы», которые российские войска ночью выпустили по Украине, предположительно были направлены на дамбу в Кривом Роге. Однако вражеские ракеты не попали в цель.

Об этом РБК-Украина рассказали проинформированные источники.

По данным издания, три «Кинжала», которые выпустили россияне ночью - летели на Днепропетровскую область.

По оценкам информированного собеседника, этими ракетами оккупанты, вероятно, хотели попасть по дамбе Кривого Рога.

«Но ракеты не достигли своей цели», - добавил источник.

Напомним, что в ночь на 22 июня страна-агрессор ударила по территории Украины ракетами тремя Х-22, и тремя Х-47 «Кинжал», а также иранскими дронами «Шахед» (враг выпустил четыре БПЛА, из них три уничтожены).

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры, но ракеты не достигли своих целей в Днепропетровской области.

При этом дроны силы ПВО сбили в Одесской области, но один из «Шахедов» не удалось «приземлить», он попал в склады, там ликвидировали пожар.

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