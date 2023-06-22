Тяжело ранен экс-алмазовец Чемякин, который перешел на сторону народа в 2020-м 22.06.2023, 13:47

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Игорь Чемякин

Он защищал Украину в составе десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как стало известно «Нашай Ніве», при выполнении боевого задания в Украине был тяжело ранен экс-капитан «Алмаза» Игорь Чемякин. Он жив и в сознании.

С начала войны Игорь Чемякин защищал Украину. В последнее время бывший алмазовец воевал в «отряде Сахащика» в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

В конце мая он был тяжело ранен в спину, в данный момент проходит реабилитацию. Боец в сознании, восстанавливается, его конечности целы.

Игорь Чемякин — бывший офицер спецотряда Министерства внутренних дел «Алмаз», на момент увольнения из него служил в звании капитана. Он также боец ММА.

Как известно «НН», Чемякин в составе «Алмаза» участвовал в подавлении народных выступлений в августе 2020-го и задержаниях на улицах Минска. Но дальше его судьба повернулась в другую сторону.

Принципиальное решение уйти со службы, по нашей информации, Чемякин принял после получения приказа задержать в составе группы «Алмаза» Марию Колесникову — она была похищена на улице в Минске в сентябре 2020-го.

Он отказался от выполнения задания и написал рапорт на увольнение. В результате его отстранили от выполнения так называемых «задач» и через несколько месяцев уволили.

Позже Чемякин присоединился к белорусским подразделениям, воевавшим на украинской стороне.

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