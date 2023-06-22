Украина запретила ввоз книг из Беларуси

Украина запретила ввоз книг из Беларуси2
- 22.06.2023, 13:50
Законопроект был одобрен Радой год назад.
Украина запретила ввоз издательской продукции из Беларуси. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.
«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об введении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции в отношении страны-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Считаю Закон правильным», – написал Зеленский в телеграм-канале.
Законопроект был одобрен Радой год назад, в июне 2022 года. Закон запрещает ввоз на территорию Украины издательской продукции, изданной или ввозимой из России, Беларуси и временно оккупированной части Украины. Ограничения не касаются продукции, которая ввозится физлицами в количестве не более 10 экземпляров. При этом такая продукция на должна быть включена в реестр издательской продукции антиукраинского содержания.