Украина запретила ввоз книг из Беларуси 2 22.06.2023, 13:50

Законопроект был одобрен Радой год назад.

Украина запретила ввоз издательской продукции из Беларуси. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.

«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об введении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции в отношении страны-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Считаю Закон правильным», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Законопроект был одобрен Радой год назад, в июне 2022 года. Закон запрещает ввоз на территорию Украины издательской продукции, изданной или ввозимой из России, Беларуси и временно оккупированной части Украины. Ограничения не касаются продукции, которая ввозится физлицами в количестве не более 10 экземпляров. При этом такая продукция на должна быть включена в реестр издательской продукции антиукраинского содержания.

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