Исследование: «бюджетники» доставляют своим владельцам больше удовольствия, нежели дорогие авто 6 22.06.2023, 14:07

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Машины премиум-класса не обязательно лучше дешевых автомобилей.

Многие автолюбители мечтают о том, чтобы сменить свой бюджетный автомобиль на машину премиального класса. Стремление к переходу на новую ступень – цель вполне логичная и естественная, но, как показывает практика, не всегда верная, пишет autoexpress.co.uk. Особенно, когда речь заходит о типе водителей, для которых эксплуатационные расходы, безопасность и цена важнее всего остального.

Аналитическое агентство «Driver Power» опубликовало очередное исследование, в ходе которого развеяло миф о том, что дорогие машины лучше дешевых. В нем учитывался индекс удовлетворенности владельцев своими автомобилями.

Как выяснили журналисты в ходе своей работы, самые приятные, надежные и безопасные автомобили – это далеко не машины премиум-класса, а бюджетные.

Кроме того, помимо всех этих плюсов «бюджетники» обладают еще и двумя дополнительными бонусами – низкая цена обслуживания и высокая ликвидность, которыми не могут похвастаться их конкуренты из премиум-сегмента.

Так, к примеру, в ТОП-40 машин, наиболее удовлетворяющих своих владельцев, вошли всего семь представителей премиум-класса: Lexus RX, BMW i3, Polestar 2, Tesla Model 3, Audi Q3, Lexus US и Mercedes A-Class. Тогда как остальные 82,5% пришлись на автомобили бюджетного класса, что отлично демонстрирует их превосходство в этом рейтинге над дорогими моделями.

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