Российские пропагандисты не могут прийти в себя после подрыва Чонгарских мостов 5 22.06.2023, 14:21

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Рухнуло 70% всего военного трафика РФ на Запорожский и Херсонский фронт.

Ракетный удар украинской армии по Чонгарским мостам вызвал паралич логистики по короткому плечу из оккупированного Крыма в сторону Запорожского и других участков фронта.

При этом последствия для российской армии будут крайне тяжелыми.

Об этом пишут российские военные пропагандисты и Z-паблики, отмечая сразу несколько значимых факторов, которые будут играть против РФ в долгосрочной перспективе, передает dialog.ua.

Крупный российский Telegram-канал «Живов Z» отмечает, что Россию ждет как минимум четыре плохих последствия, которые напрямую отразятся на группировке российской армии в Херсонской и Запорожской областях.

По его словам, через Чонгар шло 70% всего военного и гражданского трафика России на оккупированные территории Украины. При этом теперь россияне будут вынуждены использовать погранпереход Армянска, который хуже обустроен и вынуждает делать крюк в 100 км по совершенно негодным дорогам, которые россияне не успели привести в порядок.

В «Живов Z» жалуются, что погранпереход «Чаплынка» оборудован также плохо и на нем тоже нет нормальных дорог для российской армии.

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