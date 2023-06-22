Какие дома и почем сейчас сдают под Минском 22.06.2023, 14:28

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Каждый третий — вблизи озера.

Недавно мы детально разобрали, какие квартиры сдавались этой весной в аренду в Минске. Теперь посмотрим, что происходит с дачами и домами в Минске и Минской области. В каких местах больше всего домов в аренду? Что есть в этих домах из техники? Как изменились предложение и цены? Ответы — в аналитике Realt.

С приходом первого тепла начинается активный сезон аренды дач и домов, который длится до конца лета. Начиная с марта поисковая активность домов и дач в долгосрочную аренду постоянно растет. Вместе с этим увеличивается и конкуренция среди арендодателей. Пик предложения домов в этом году пришелся на апрель, когда свободными для заселения были 325 объектов, в мае уже на 2% меньше. Тем не менее выбор жилья этой весной был на 5% больше, чем в прошлом году.

При анализе рынка аренды загородной недвижимости, были исключены дома, которые сдавались по комнатам или этажам.

Самый большой выбор арендных домов сосредоточен в 4 населенных пунктах. В Минске расположено 15% всего предложения (или 46 домов), при этом больше всего объектов приходится на микрорайоны Цнянка и Сельхозпоселок. Также по 4% от всех объектов находится в Колодищах, Боровлянах и Ратомке.

Самым многочисленным направлением является Логойское, где сосредоточено 23% предложения. Чуть меньшие по выбору — Московское (17%) и Молодечненское (13%). Меньше всего сдается домов в аренду на Слуцком направлении — всего 2%.

Что указывают в объявлениях?

Чаще всего арендодатели в описании объявления указывают о наличии холодильника, мебели, телевизора и места для шашлыков. Чуть реже отмечают наличие интернета и рядом расположенного леса. Озеро в близи дома упоминается в 32% объявлений. Такие атрибуты, как джакузи, настольный теннис и бильярд встречаются лишь в 6% случаев.

29% арендодателей указывают в описании объекта «элитный коттедж».

Для наглядности мы сделали инфографику: чем чаще атрибут встречается в объявлении, тем больший размер принимает в облаке.

Сколько стоит аренда дома?

При бюджете до 500 $ можно рассчитывать только на аренду дома за чертой города. Год назад в столице было несколько вариантов с таким бюджетом, сейчас же цены стартуют с 550 $, причем за такую цену был размещен только 1 объект. Больше всего столичных домов сдается за 1000−2000 $ в месяц, в то время как в большей половине предложения за пределами города запрашиваемая цена указана до 1000 $/мес.

Если посмотреть в разрезе направлений, то на Пуховичском в подавляющем большинстве находятся бюджетные дома — до 500 $. В то время как на Логойском направлении половина всех домов сдается в аренду от 1500 $.

Суммарно по Минску и Минской области каждый пятый дом в долгосрочную аренду имеет цену от 2000 долларов в месяц.

За год стоимость аренды домов выросла, как в столице, так и за ее пределами. Средневзвешенная стоимость аренды в мае 2023 года в Минске установилась на уровне 2600 $, что на 9% больше, чем годом ранее. В Минской области средневзвешенная арендная ставка составила 1100 $ - плюс 6% к маю прошлого года.

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