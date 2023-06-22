Тихий государственный переворот в России Виталий Портников, «Грани»

22.06.2023, 14:36

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Виталий Портников

Пригожин и Стрелков могут сколько угодно ругать Министерство обороны и даже самого Путина.

Конституционный суд Российской Федерации произвел очередной тихий государственный переворот, не первый и не последний в политической карьере Валерия Зорькина.

Первый был еще в 1993 году, когда аморфность и бездействие Конституционного суда стали одной из причин кризиса, по сути предопределившего поражение российской демократии. С тех пор Зорькин устроил немало переворотов. Самый известный - в 2014 году, когда Конституционный суд России согласился с возможностью аннексии Крыма и Севастополя. И это при том, что российское законодательство напрямую запрещает присоединение к России частей территории других государств. Даже если считать, что «независимое государство» вдруг захотело присоединиться к России, статус Крыма не выдерживает никакой правовой экспертизы. В Крыму не было никакого референдума, участники которого согласились бы с его независимостью. Зато был референдум, участники которого проголосовали за независимость Украины. Крым объявили «независимым государством» депутаты Верховного Совета автономии, которые не имели для этого решения ни полномочий, ни мандата населения. Но ничего - Зорькин просто проштамповал путинскую «хотелку». Не поперхнулся. И с того времени Конституции в России уже нет.

А Конституционный суд вроде бы еще есть. Конечно, обращаться к судьям после Крыма, поправок-2020 и «аннексий»-2022 - занятие наивное. Но было просто интересно, как суду удастся отмежеваться от очевидной неконституционности статьи о «дискредитации» российской армии, от права государства штрафовать за одну только попытку назвать войну войной.

Зорькин и компания даже и не подумали отмежевываться. Да и куда им, собственно, отмежевываться. Поскольку это тот самый Конституционный суд, который признал конституционной аннексию украинских земель, то статья о «дискредитации» - она же и о суде тоже. Потому суд ничтоже сумняшеся объявил конституционной саму путинскую «спецоперацию» и поставил вне закона ее критиков.

Но не всех. Между прочим, Конституционный суд России разрешил негативные высказывания о спецоперации и российской армии в случае, «если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач СВО». Проще говоря, Евгений Пригожин или Игорь Стрелков могут сколько угодно ругать Министерство обороны и даже самого Путина. Если они при этом призывают продолжать войну и убить как можно больше украинцев, их критика является «конструктивной» и конституционной. Вне Конституции Российской Федерации оказывается тот, кто выступает против войны и осуждает бандитское государство, которое развязало эту войну. Потому что, как считает Конституционный суд, государство - это «конституционная ценность», а поддержка войны - «конституционный принцип». А против ценности и принципов не попрешь.

Это нормы нацистской Германии, конечно. В Рейхе просто казнили за антивоенную позицию - и Россия Путина сейчас на всех парах мчится к юридическим нормам Германии Гитлера. Да что там, можно сказать, уже примчалась. Можно даже не отменять мораторий на смертную казнь, можно просто сажать противников войны на 25 лет, а там уж лагерное начальство постарается сделать приятное Владимиру Владимировичу и прочим гоблинам.

Конституционный суд Российской Федерации - такое же лагерное начальство. Это и не суд вовсе. Это банда военных преступников, которые у всех на глазах растоптали Конституцию собственной страны и сочли главной ее нормой право оккупировать, убивать, грабить и насиловать. Право, которого в Конституции нет. Но они придумали и дописали.

Поэтому на будущем процессе над военными преступниками Зорькин и другие мерзавцы в мантиях должны сидеть в первом ряду, рядом с Путиным, Патрушевым и Шойгу. Никакой возраст не должен помешать Зорькину окончить свое бездарное существование в тюремной камере. Председатель Конституционного суда Российской Федерации это наверняка заслужил.

Виталий Портников, «Грани»

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