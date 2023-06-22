Король диско-поло, художники и журналисты: что известно про знаменитых поляков с белорусскими корнями 1 22.06.2023, 14:41

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Этнические белорусы добились признания не только в Польше, но и за ее пределами.

Немало уроженцев Польши, а в частности Подляшья — это этнические белорусы. «MOST» рассказывает про известных поляков белорусского происхождения: музыкантов, писателей, художников и журналистов, которые добились признания не только в Польше, но и за её пределами.

Катажина Бонда

Катажина Бонда, известная польская журналистка и писательница, родилась в 1977 году в Белостоке в семье белорусов. Её называют королевой польского детектива, её книги становятся бестселлерами, а права на её произведения покупают крупнейшие издательства мира.

Писательница окончила в Хайнувке начальную и среднюю школу с дополнительным изучением белорусского языка, а в старших классах начала писать для местных изданий. После школы девушка выучилась на журналиста и двенадцать лет работала в различных редакциях. В 28 лет Катажина стала виновницей автокатастрофы со смертельным исходом, за что получила условный срок. Это событие круто изменило её жизнь — она оставила журналистику и начала писать криминальные романы.

В 2007 году Катажина Бонда выпустила свой первый криминальный роман «Sprawa Niny Frank» («Дело Нины Франк»), который получил всеобщее признание и был номинирован на престижную премию Grand Caliber, а также получил награду «Дебют года». Именно с этой книги началась знаменитая серия о Хуберте Мейере, психологе-расследователе.

В Польше книги Катажины Бонды разошлись общим тиражом более двух с половиной миллионов экземпляров, многие её произведения экранизируют. Также писательница создала интернет-портал и школу для обучения литературному творчеству.

Леон Тарасевич

Леон Тарасевич, польский художник белорусского происхождения, родился в 1957 году в деревне Валилы Подляского воеводства, в 20 км от границы с Беларусью. Это один из самых неординарных современных художников Польши. А ещё именно он создал логотип Подляского воеводства — зубра из разноцветных квадратов.

Учился будущий мастер в Высшей художественной школе в Супрасле и в Академии изящных искусств в Варшаве. Сейчас Леон Тарасевич преподает в своей альма-матер и носит звание профессора изобразительного искусства.

Главным вдохновением для художника являются подляские пейзажи — сочетания цветов для своих полотен он берёт именно оттуда. Леон Тарасевич пишет картины из цветных мазков в виде полос на широкоформатных полотнах, а также создаёт абстрактные композиции на стенах и полах выставочных галерей. Зритель может пройтись по этим полотнам и лабиринтам художественных инсталляций. Интересно, что мастер никогда не даёт названий своим произведениям.

Леон Тарасевич подчёркивает свои белорусские корни и относит себя к белорусскому меньшинству Подляшья. Художник поддерживает инициативы, направленные на возрождение белорусской культуры и языка.

Работы мастера представлены в галереях и коллекциях современного искусства по всему миру. Тарасевич участвует во многих престижных выставках в ведущих музеях и галереях Польши, а также Англии, США, Германии, Италии и других стран.

В 2022 году ему присвоили звание почётного доктора Белостокского университета.

Зенон Мартынюк

Зенон Мартынюк — польский музыкант и певец, «король диско-поло» и легенда поп-музыки Польши.

Певец родился 23 июня 1969 года в деревне Гредели на Подляшье в белорусской семье. Мальчик рос в музыкальной атмосфере — его бабушка и мама пели, а дяди играли на местных свадьбах. Зэнэк впитывал всё как губка и с раннего детства начал выступать на музыкальных конкурсах. Пел он не только на польском языке, но и на цыганском, белорусском и русском. Именно на конкурсах белорусской песни мальчик побеждал чаще всего. Учился будущий певец в Белостоке, в школе №4. После восьмого класса Зэнэк начал выступать за деньги на местных мероприятиях и вечеринках.

В конце 1989 года Мартынюк с приятелем основали группу Akcent, он стал звездой сначала у себя в деревне, а затем, постепенно, и во всей Польше. А его главный хит Przez twe oczy zielone можно услышать на каждой свадьбе и каждом корпоративе. К слову, это второй клип на польском языке, который набрал более 100 млн просмотров на YouTube.

Сейчас звезда польской поп-сцены живёт в деревне Грабувка недалеко от Белостока. Мартынюк и его группа популярны до сих пор, а их концертный график расписан на год вперёд.

Ян Максимюк

Ян Максимюк, польский журналист и переводчик белорусского происхождения, самый известный популяризатор подляского микроязыка, родился в 1958 году в деревне Ляхи на Подляшье.

В 1983 году будущий журналист окончил физический факультет Варшавского университета. В последующие годы работал секретарём Главного правления Белорусского общественно-культурного общества в Польше, а затем — журналистом в белорусской газете «Ніва» в Белостоке. С 1998 года живёт с семьёй в Праге, где работает на «Радио Свобода», (с 2008 года — в его белорусской редакции). Также Ян Максимюк известен как переводчик художественной литературы с белорусского языка на польский, с английского и чешского — на белорусский.

Кроме того, журналист стал продвигать подляский язык. В 2004 году он предложил разработать стандартизированный вариант литературного языка на основе фольклора Подляшья. Вместе с братом Максимюк создал веб-сайт Svoja.org с текстами на подляском, польском и белорусском языках. Это переводы литературных произведений с английского, французского, немецкого, норвежского и итальянского языков на подляский, рассказы на нём и статьи о грамматике микроязыка. В 2014 году журналист издал книгу «Čom ne po-svojomu? Elementarz podlaski z objaśnieniami», которая стала настоящей библией для тех, кто интересуется подляским языком, его историей и грамматической структурой.

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