Под Барановичами разбился военный вертолет Ми-24 20 22.06.2023, 14:43

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Члены экипажа получили ранения.

В Барановичском районе Брестской области вертолет Ми-24 совершил «жесткую посадку», сообщает Минобороны.

«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», – говорится в сообщении Минобороны.

Причины происшествия устанавливает комиссия.

В то же время белорусские телеграм-каналы сообщают, что под Ивацевичами в Брестской области потерпел крушение вертолет ВКС РФ.

«Сегодня утром под Ивацевичами в Брестской области произошло крушение вертолета Ми-24 Военно-космических сил России. По данным очевидцев, вертолет упал вблизи трассы М1. На месте происшествия работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причины и обстоятельства крушения пока неизвестны. Не сообщается о пострадавших или погибших в результате инцидента», — сообщают телеграм-каналы.

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