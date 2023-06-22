Под Барановичами разбился военный вертолет Ми-24

Под Барановичами разбился военный вертолет Ми-2420
- 22.06.2023, 14:43
- 10,614
Члены экипажа получили ранения.
В Барановичском районе Брестской области вертолет Ми-24 совершил «жесткую посадку», сообщает Минобороны.
«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», – говорится в сообщении Минобороны.
Причины происшествия устанавливает комиссия.
В то же время белорусские телеграм-каналы сообщают, что под Ивацевичами в Брестской области потерпел крушение вертолет ВКС РФ.
«Сегодня утром под Ивацевичами в Брестской области произошло крушение вертолета Ми-24 Военно-космических сил России. По данным очевидцев, вертолет упал вблизи трассы М1. На месте происшествия работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Причины и обстоятельства крушения пока неизвестны. Не сообщается о пострадавших или погибших в результате инцидента», — сообщают телеграм-каналы.