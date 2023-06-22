Алексей Гончаренко об ордере на арест Лукашенко: Дальше решение будет принимать МУС 8 22.06.2023, 14:49

8,054

Алексей Гончаренко

Диктатор не должен уйти от ответственности.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Также есть законопроект, который призывает признать Беларусь оккупированной территорией.

Сайт Charter97.org решил узнать у украинского народного депутата, главы межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко, есть ли какое-то продвижение по этим вопросам:

— Я — автор проекта постановления о признании Беларуси оккупированной территорией. К сожалению, оно было зарегистрировано еще в прошлом году и никаких подвижек нет. Что касается признания страной-агрессором, то это новый проект.

— Какой подход ближе вам? Страна-агрессор или оккупированная территория?

— Как по мне, то предложенная мною формулировка про оккупированную территорию и разрыв дипломатических отношений — четче и внятнее. Ведь то, что Беларусь — страна-агрессор, доказывать не нужно. Она является такой согласно международному праву.

И там нет прямого призыва к разрыву дипломатических отношений, а сказано «рассмотреть вопрос». Более мягкая формулировка по дипотношениям. В любом случае, признание страной-агрессоров тоже станет шагом в правильном направлении. Но лучше всего признать оккупированной.

Но мы видим, что, к сожалению, проекты не рассматриваются. Это, судя по всему, позиция президента Украины Владимира Зеленского, поэтому сложно оценивать перспективу.

— Какой инструментарий еще есть у Украины для давления на режим Лукашенко?

— Санкции. Украина их сама вводит и нужно добиваться, чтобы вводили и другие. Нужно не дать Лукашенко выскользнуть из-под санкций.

— В Беларуси активно обсуждали интервью параолимпийца Алексея Талая, который заявил, что Лукашенко лично дал добро на вывоз украинских детей в Беларусь. Есть ли какие-то подвижки в том, чтобы признать Лукашенко виновным в перемещении украинских детей?

— По моему предложению Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в Международный уголовный суд, чтобы он рассмотрел участие Лукашенко в этом геноциде. Соответствующие документы направлены. Дальше решение будет принимать МУС.

Очень надеюсь, что он его примет. Безусловно, выписать ордер на арест Лукашенко, как это сделано с Путиным, было бы очень правильным шагом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».