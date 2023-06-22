Военных в Москве внезапно подняли по тревоге 4 22.06.2023, 14:58

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Ищут «украинских диверсантов».

Военнослужащих в Москве массово подняли по тревоге в ночь на 22 июня.

Об этом сообщает пропагандистский телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на сообщения родственников солдат, которые поступают в бот обратной связи, передает The Moscow Times.

По его данным, это произошло из-за «возросшей угрозы диверсий со стороны Украины».

В связи с этим потребовалось вводить усиление и бросать военных на поиски групп потенциальный диверсантов из числа «ждунов» или беженцев, поясняют авторы телеграм-канала.

«Сколько продлится режим усиления — неизвестно», — пишет «Рыбарь».

Как сообщал сайт Charter97.org 22 июня президент РФ Владимир Путин провел внеплановое и не анонсированное ранее заседание Совета безопасности. Он назвал его главной темой «ситуацию в зоне проведения СВО», где украинская армия ведет контрнаступление.

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