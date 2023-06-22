«По 2−3 машины на семью»: Лукашенко пожаловался на белорусов 14 22.06.2023, 15:09

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Диктатор хочет, чтобы за движение по дорогам платили больше.

Вопрос качества дорожного покрытия в Беларуси в очередной раз поднял диктатор Лукашенко на совещании с Совмином 22 июня, сообщает пресс-служба узурпатора.

— Еще один чувствительный вопрос. Наших граждан каждой весной беспокоит качество дорог. Ну что тут говорить?! Все на автомобилях. У некоторых по два-три на семью. Платить, правда, никто не хочет за дороги, — возмутился Лукашенко.

По его мнению, платить за дороги должны те, «кто по ним перемещается».

— Какую-то копейку заплатили и уже гвалт на всю республику: «Ах, много». Да, было время, когда Беларусь достигла высокого уровня дорожного покрытия и стала примером на постсоветском пространстве для многих. Но стоило только немного ослабить контроль, как ситуация стала ухудшаться, — пожаловался Лукашенко.

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