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Зеленский: Мир найдет способ ликвидировать Путина

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  • 22.06.2023, 15:15
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Зеленский: Мир найдет способ ликвидировать Путина
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал условие.

Мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира Путина жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

Он заявил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

«Человек, который абсолютно открыто сказал о войне и об уничтожении украинцев. Опаснее, я считаю, нельзя быть», - сказал президент Украины.

При этом, по словам Зеленского, никто не может дать стопроцентных прогнозов относительно того, применит ли Путин ядерное оружие.

«Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи», - сказал он.

Президент также считает опасным круг людей диктатора, который поднимает эту тему.

В частности, опасно то, что Путин транспортировал соответствующее оружие на территорию Беларуси. Однако, по его словам, все это опасность более политическая, медийная и информационная.

«Я не считаю, что он сегодня это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень ее любит. По крайней мере, мне так кажется. Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в ХХІ веке начал полномасштабную войну против своего соседа», - добавил Зеленский.

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