«К белорусам пришло понимание, что значит «братский народ» в понимании москаля» 1 22.06.2023, 15:16

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Белорусский язык стал важным маркером.

Пенсионерка из Минска поделилась с сайтом Charter97.org своими размышлениями о важности белорусского языка:

—Я уже более десяти лет одинокая женщина, живу напротив ЦУМа, поэтому иногда хожу туда не ради закупок, а чтобы пройтись, на людей да цены посмотреть. Всю жизнь (42 года) отработала в университете, поэтому пенсия моя еще считается большой — 722 рубля. Хотя, как получу, оплачу коммунальные услуги, телефон, интернет, куплю лекарства, то остается около 500 рублей. Смех, да и только.

Потому в основном сижу дома, ведь как не выходишь, то и деньги не тратишь. Но тут страшной тучей над моей головой начал нависать капитальный ремонт, а это значит, придется что-то докупать из своего кармана. Появилась возможность и потребность зайти в ЦУМ. Дверь мне помог открыть господин средних лет, сказала «дзякуй!» и ушла. Через минуту он меня догоняет и говорит: «Как же приятно слышать родной язык, какой же он красивый и благозвучный!»

Да и ведет нить разговора дальше: «А почему вы говорите по-белорусски?» Отвечаю: «Мы же не в Тамбове живем!» И на свою шутку слышу ответ: «И слава Богу!»

Единственным маркером «свой-чужой», как считает читательница сайта Charter97.org, сегодня остается белорусский язык:

— Пытаются уничтожить уже не одно столетие, но белорусский язык живет и будет жить! Белорусский язык — это, то что нас объединяет, дает нам надежду на возрождение, дает силы и поддержку. Каждый раз, когда начинаю разговор, вижу, как дружелюбно ко мне относятся люди.

А еще ситуация войны дала нам новый толчок быть отдельным и независимым народом, ведь сейчас трудно найти такое «ископаемое», которое бы хотело присоединиться к «братской» России, открещиваются люди. Пришло к ним понимание, что значит «братский народ» в понимании москаля.

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