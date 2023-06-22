В России создали лабораторию для изучения идей Си Цзиньпина 5 22.06.2023, 15:26

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Си Цзиньпин

Этим будет заниматься Академия наук РФ.

В России открылась первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Она была создана на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН), сообщает агентство «Синьхуа».

«Нам необходимо знать и очень хорошо анализировать идеи Си Цзиньпина, потому что Китай сегодня — наш главный стратегический партнер, главный экономический партнер. Поэтому для того, чтобы наиболее эффективно выстраивать взаимоотношения, нашему правительству необходимо хорошо понимать, в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая», — объяснил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

По его словам, Си Цзиньпин определяет политику Китая по всем направлениям, включая науку и культуру, и продолжит это делать «не один год». «Соответственно, она (политика. — ТМТ) будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени», — отметил Бабаев.

В состав лаборатории по изучению идей китайского лидера вошли не только сотрудники ИКСА РАН, но и лучшие специалисты по Китаю из других российских научных центров. В частности, сотрудники Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН и Высшей школы экономики.

Лаборатория должна установить контакты с китайскими научными центрами и провести совместные конференции и круглые столы. К 2025 году она должна выпустить большую научную монографию, которая познакомит россиян с идеями Си Цзиньпина, их значением для Китая и России, отметил Бабаев.

После начала войны в Украине зависимость России от Китая резко выросла. С течением времени Москва может превратиться в экономическую колонию Китая, предупреждал глава ЦРУ Уильям Бернс.

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился в 2022 году на 29,3%, до 190 млрд долларов. Однако этот рост объясняется сокращением числа внешних рынков для российской нефти, угля и другого сырья, а также замещением в России западных товаров менее качественными китайскими.

В этом году нефтяная зависимость России от Китая может вырасти еще больше — до 2,2–2,5 млн баррелей в сутки, если Китай решит закупать больше сырья для пополнения коммерческих или стратегических запасов, писал Bloomberg.

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