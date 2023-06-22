Эксперт: Хваленая российская система ПВО снова оказалась дырявой 22.06.2023, 15:39

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О том, что значит удар по Чонгарскому мосту.

Ночью 22 июня прогремел взрыв на Чонгарских мостах, соединяющих материковую Украину с Крымским полуостровом. Это не единственный, но ближайший путь с оккупированного полуострова на Запорожье, где сейчас идут упорные бои между Силами обороны и российскими оккупантами. Повлияет ли повреждение моста на систему поставок в армии оккупантов - своим мнением с «Апострофом» поделился глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко:

- Первое. Буквально на этой неделе была заявка о том, - и украинская сторона это признала - что у Украины появились беспилотники, которые могут летать на расстояния более тысячи километров. При этом их полезная нагрузка пока не заявлена.

Второй момент. Идет контрнаступление собственно на южном направлении по освобождению территории Украины.

И третий момент. Мы понимаем, чтобы обескровить врага, нужно выносить их логистические пути. Вот и начался этот процесс. А чем конкретно лупили по мосту, пусть россияне определяют. Это уже их проблемы. А наша задача – констатировать успешный удар по мосту.

Также следует отметить, что российская система ПВО не столь сильна, как они это заявляют на южном направлении. И нам удалось прощупать их слепые места. Плюс они этот удар не предусмотрели, и то, что они сейчас даже не могут в унисон заявить, что произошло с мостом, свидетельствует о том, что это было для них достаточно неожиданным.

Что касается логистики рашистов, то они попытаются перестроить ее на дополнительных направлениях. Но сам факт того, что это уже происходит, ставит под вопрос и сомнение все линии обороны, которые они выстраивают даже в Крыму. И как видим, система выноса вражеских логистических пунктов, путей снабжения себя отлично зарекомендовала. Украинцы смогли эффективно выносить эти пункты, начиная с середины прошлого года, и эта тактика до сих пор дает положительный результат.

Конечно, Чонгарский мост – не единственная цель. Со временем мы будем видеть аналогичную ситуацию и с Крымским мостом. Вопрос в том, насколько вопрос ударов по тому или иному мосту прописан и определен как основные цели в системе контрнаступления, которое сейчас происходит, потому что приоритетность целей определяется Генеральным штабом. Итак, мы можем говорить о том, что были обнаружены какие-то мощные военные колонны или военный путь, по которому россияне акцентировали внимание на поставке своих вооруженных сил.

Этот удар повлияет на логистические схемы россиян, потому что каждая армия действует как единый организм. И уничтожение одной цепочки поставок влияет на другие. Да, это не единственный логистический путь. Но таким образом мы нарушаем комплекс поставок.

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