Как белорусам заключить брак в Польше 1 22.06.2023, 15:45

Узнали, какой перечень документов необходимо собрать для регистрации.

Что нужно для заключения брака в Польше? Куда идти и сколько платить? MOST поговорил с белорусками в Польше и узнал, как у них проходили церемонии бракосочетания и что для этого было нужно.

Куда идти и что нести

Аналогом органов ЗАГС в Польше является Управление Гражданского Состояния (Urząd Stanu Cywilnego — USC). Перечень документов, необходимых для регистрации брака, можно получить именно там. В него входят:

- паспорта молодожёнов;

- свидетельства о рождении, переведённые присяжным переводчиком на польский язык;

- справка, подтверждающая отсутствие препятствий для заключения брака за рубежом, с переводом, выполненным присяжным переводчиком;

- подтверждение уплаты государственной пошлины, произведённой в кассе или на счёт органа ЗАГС, в котором состоится церемония, в размере 84 злотых. В случае, если церемония бракосочетания по желанию заявителей проводится за пределами органа ЗАГС, взимается дополнительный сбор в размере 1 000 злотых.

Помимо этого, лица, уже состоявшие в браке, прилагают документ, подтверждающий расторжение или признание такого брака недействительным. Если иностранец не может предоставить такой документ (например, в его стране не выдаются такие документы), он может предоставить постановление об освобождении от обязанности предоставления такого документа. Такое постановление выдаётся районными судами по итогам рассмотрения дела во внесудебном порядке по заявлению иностранца.

Брак в костёле

Чтобы заключить брак в костёле, необходимо собрать дополнительные документы и их заверенные переводы на польский язык:

- подтверждение того, что раньше не заключали брак в церкви;

- в случае расторжения предыдущего брака — документ о церковном разводе;

- справку из USC, которая подтверждает, что каждый из молодожёнов не имеет официальных отношений на данный момент;

- свидетельство о крещении.

После заключения брака необходимо подписать документ, который засвидетельствует, что дети молодожёнов будут воспитываться в католической вере.

«Только цветы и никаких подарков»

Белoруска Татьяна заключила брак с поляком в 2022 году в небольшом городке Белхатув. В Urząd Stanu Cywilnego Татьяне необходимо было принести переведённые на польский язык свидетельство о рождении, свидетельство о смерти мужа, поскольку её последний супруг умер, справку о том, что нет препятствий для вступления в брак с иностранцем, и ксерокопию паспорта. Будущему мужу — только удостоверение личности, так как у него это был первый брак. Пара заплатила за регистрацию 80 злотых.

— Подали заявление в октябре. Нам сказали, что месяц будут рассматривать, и мы выбрали дату — 16 декабря. Но на свадьбу нужен был переводчик, его услуги — 200 злотых. Свидетельство сразу после церемонии не дали, надо было отдельно за ним приезжать в ужонд, где была подача. Церемония проходила в торжественном здании, не в ужонде.

Сама роспись проходила в тесном кругу близких родственников мужа, со свидетелями и переводчиком. У Татьяны это был уже третий брак — первые два были с белoрусами. После росписи поехали на обед в ресторан, где были только родственники мужа. Белoруску удивило, что им подарили «только цветы и никаких подарков». Когда Татьяна спросила — почему, муж ответил, что «если бы что грандиозное делали, то тогда с подарками».

— В ресторане так интересно — не так, как у нас, когда полный стол еды. Когда мы пришли, стол был пустой, стояли только салаты и сок. На первое принесли суп. Съели — унесли. Потом второе с гарниром, затем «тясто», как у них любят, с кофе — и всё.

По словам Татьяны, в Польше принято сначала подарить кольцо с бриллиантом, а затем сделать на заказ обручальное кольцо. Из особенностей белoруска также отмечает, что размер польского свидельства о браке отличается от белoрусского — «у нас как-то поменьше и сложено».

«Никакого танца нет, марш Мендельсона не играет»

Белoрусы Ольга и Александр расписались в Белостоке в феврале 2021 года. Перед этим они пошли в Urząd Stanu Cywilnego, где описали свою ситуацию. Там белoрусам дали подробный перечень документов. Одним из самых проблемных документов для белpрусов, по словам Ольги, была справка об отсутствии препятствий для заключения брака за границей — «неважно, оба белoруса или белoрус-поляк».

— Этот документ можно взять в консульстве РБ в Белостоке. Стоимость за каждый — около тридцати пяти евро, время ожидания — от месяца до трёх. Им тоже нужно ряд документов предоставить: договор найма, копию карты побыта, свидетельство о рождении и ксерокопию паспорта, если ничего не поменялось, лучше уточнить непосредственно у них. Очень не милый мужчина в окне в консульстве сказал, что проще расписаться в РБ. Если не хотите иметь дел с консульством РБ в Белостоке (мы решили, что не хотим), то обращаетесь в районный суд. Процесс долгий. Подаётся заявление, плата за услугу — около ста злотых с каждого.

Ольга и Александр ждали три месяца, пока их дело возьмут на рассмотрение. Судья задала беларусам несколько вопросов: поинтересовалась, почему они не могут поехать домой и расписаться там, спрашивала, не являются ли родственниками и не состояли ли в браке. В итоге, паре выдали документ, который освободил их от справки об отсутствии препятствий для заключения брака за границей. За документ необходимо было заплатить двадцать пять злотых, в течение двух недель он пришёл на почту.

— Дальше всё проще: приходите со всеми документами, оплачиваете. Обычная торжественная роспись в зале стоила 85 злотых, выездная, если не поменялось, — 1.5 тыс. злотых, в закрытом кабинете — бесплатно. Затем пишете заявления, оговариваете нюансы со сменой фамилии или фамилии детей и т.д. Если не ошибаюсь, дают месяц подумать и можно планировать. За несколько дней до даты росписи вы должны позвонить и подтвердить.

Ольга и Александр расписывались во время пандемии, поэтому гостей на росписи не было, только фотограф и свидетели. Свидетельство о заключении брака им выдали сразу после росписи. Фамилию Ольга не меняла из-за сложности замены прав, карты побыта и других документов.

— Вся роспись отличается от росписи в РБ, например, в Гродно. Практически всё время молодые сидят со свидетелями, всё проходит в непринуждённой обстановке за беседой. У нас мероприятие вела сама «керовник стану цывильнэго», но, наверное, у каждого по-разному. Сам торжественный момент длился около 15-20 минут, кольцами обменялись, согласия высказали, свидетели поздравили, в книге расписались. Никакого танца нет, марш Мендельсона не играет. Даётся время на фото. Ещё есть опция росписи в костёле. Делают два в одном: «шлюб цывильны и костельны», но подробности нужно уточнять.

Сидели на диване в польской квартире

У белoруски Дарьи уникальная ситуация: технически и физически регистрация проходила в Польше, но свидетельство о браке у пары американское. Во время бракосочетания беларусы сидели в своей польской квартире.

— В штате Юта США можно законно регистрировать отношения онлайн. Всё было достаточно быстро. Регистрируешься на сайте, выбираешь даты, оплачиваешь, встречаешься в Zoom с уполномоченным дяденькой и своими свидетелями. Организовали всё за неделю. Из-за разницы во времени в одиннадцать вечера мы сидели на своём диване. С нами в Zoom были два наших друга и, разумеется, тот, кто нас женил. Дядька был, как из фильмов. Рассказывал те же слова о слиянии душ. Минут двадцать. Потом спросил у каждого про «да», поздравил — и всё готово!

За доставку и апостиль свидетельств пара запалатила триста долларов. Через экспресс-доставку Fedex документы пришли за три дня. Кроме того, по словам Дарьи, свидетельство о браке необходимо перевести на польский язык и принести в ужонд, где «его легализируют и дадут польское».

— В нашем случае это был самый быстрый и удобный способ, чтобы не ездить за справками и не ждать очередей в посольстве. И вообще, как-то стильно иметь «mariage licence». Сама церемония с кольцами у нас — отдельно.

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