Президент Украины сделал заявление о контрнаступлении ВСУ 22.06.2023, 15:48

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«Будет так же, как осенью».

Продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины тоже начиналось подобным образом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

- Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь, - сказал глава украинского государства.

Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями.

- Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий, - добавил президент.

Зеленский заявил, что не уверен в возможности оккупантов противостоять украинской армии. Однако, по его мнению, россияне готовы совершать катастрофы больших масштабов, как подрыв Каховской ГЭС.

- Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлит людей, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в начале июня украинские военные усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

Также, по данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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