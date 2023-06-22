Как отмыть сковородку и не повредить антипригарное покрытие: рабочий способ

Как отмыть сковородку и не повредить антипригарное покрытие: рабочий способ3
- 22.06.2023, 15:48
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Данный метод позволит отмыть даже самое серьезное загрязнение.
Антипригарное покрытие — очень нежное и повредить его достаточно просто, что может представлять опасность для ваших близких. Однако существует удобный лайфхак, который позволит очистить сковороду без повреждения.
Возьмите 72-процентное хозяйственное мыло и натрите на большой терке. Мыльную стружку следует положить на сковороду с антипригарным покрытием, добавить 150 миллилитров воды и довести до кипения.
Массу нужно помешивать до тех пор, пока мыло не растворится и масса загустеет. Затем нужно выключить огонь и дать немного остыть.
Затем возьмите мягкую щетку и протереть пеной сковороду с обеих сторон, а затем оставьте на 15-20 минут. После этого промойте посуду под проточной водой.