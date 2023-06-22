Как отмыть сковородку и не повредить антипригарное покрытие: рабочий способ 3 22.06.2023, 15:48

1,126

Данный метод позволит отмыть даже самое серьезное загрязнение.

Антипригарное покрытие — очень нежное и повредить его достаточно просто, что может представлять опасность для ваших близких. Однако существует удобный лайфхак, который позволит очистить сковороду без повреждения.

Возьмите 72-процентное хозяйственное мыло и натрите на большой терке. Мыльную стружку следует положить на сковороду с антипригарным покрытием, добавить 150 миллилитров воды и довести до кипения.

Массу нужно помешивать до тех пор, пока мыло не растворится и масса загустеет. Затем нужно выключить огонь и дать немного остыть.

Затем возьмите мягкую щетку и протереть пеной сковороду с обеих сторон, а затем оставьте на 15-20 минут. После этого промойте посуду под проточной водой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».