Появилось видео с упавшим под Барановичами вертолетом

Появилось видео с упавшим под Барановичами вертолетом2
- 22.06.2023, 15:54
Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения
Как писал сайт Charter97.org, около 13.30 22 июня в Барановичском районе разбился вертолет Ми-24.
Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.
Вертолет рухнул около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работает МЧС. Как утверждает издание, вертолет принадлежит Военно-космическим силам России. В пресс-релизе Минобороны Беларуси принадлежность воздушного судна не уточняется.
Причины происшествия устанавливаются комиссией.
В Сети появилось видео, снятое за несколько секунд до жесткой посадки вертолета. В ролике видно, как Ми-24 пролетает над трассой и скрывается за верхушками деревьев.