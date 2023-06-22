Появилось видео с упавшим под Барановичами вертолетом 2 22.06.2023, 15:54

Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения

Как писал сайт Charter97.org, около 13.30 22 июня в Барановичском районе разбился вертолет Ми-24.

Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.

Вертолет рухнул около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работает МЧС. Как утверждает издание, вертолет принадлежит Военно-космическим силам России. В пресс-релизе Минобороны Беларуси принадлежность воздушного судна не уточняется.

Причины происшествия устанавливаются комиссией.

В Сети появилось видео, снятое за несколько секунд до жесткой посадки вертолета. В ролике видно, как Ми-24 пролетает над трассой и скрывается за верхушками деревьев.

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