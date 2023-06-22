Пригожин: Путин не знает, что происходит на фронте 22.06.2023, 15:55

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Евгений Пригожин

ВСУ уже находятся в 25 км от линии фронта в Запорожье.

Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин намекнул, что диктатору Владимиру Путину врут о реальной ситуации на фронте.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, одно из СМИ напомнило его заявление о том, что подразделения ВСУ уже находятся в 25 км от линии фронта в Запорожье.

«Эта информация вызвала недоумение среди общественности. Объясните, пожалуйста, почему ваши слова так расходятся с официальными данными?», — спросили Пригожина.

Пригожин заявил, что Путин не получает правдивых данных о ходе боевых действий.

«На стол президенту несут тотальный п***ж, бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров, вы это хорошо помните, для того, чтобы они видели реальное положение дел, и никто не рассказывал о тысячах уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда (в Бахмут сегодня — прим.) никого не пускают, ничего не показывают именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход прост: ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. Этим они и занимаются», — сказал Пригожин.

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