Андрей Санников: Мы имеем право потребовать ввести миротворцев НАТО в Беларусь 22.06.2023, 15:57

Впервые в истории Беларуси появилось вооруженное крыло оппозиции.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в эфире украинского канала «Фабрика новин» обсудил сценарии освобождения нашей страны.

Лидер «Европейской Беларуси» считает, что если белорусов пошлют на войну в Украину, они повернут оружие против режима Лукашенко:

— Они знают, что лучший выход — примкнуть к белорусским добровольцам, которые сражаются на стороне Украины. Второй способ — дезертировать, третий — сдаться в плен, но все равно прийти к тому, что нужно защищать свободу Украины с оружием в руках.

Андрей Санников в эфире украинского YouTube-канала рассказал, что белорусские добровольцы воюют с мыслью об освобождении Беларуси:

— Как говорили классики: «Мысль становится материальной, когда овладевает массами». Это мысль всех белорусов: нужно что-то делать, чтобы освобождать и Украину, и Беларусь.

Добровольцы сражаются под нашим национальным флагом и с лозунгом «Жыве Беларусь». Впервые у нас появилось вооруженное крыло оппозиции, которое может совершать операции военного характера. Это должно быть скоординированно, мне кажется, с ВСУ и союзниками Украины.

Мы сегодня говорим о нарастающей опасности, это меня тревожит больше всего, Лукашенко с Путиным намеренно провоцируют и нагнетают напряженность, говоря о ядерном оружии. А что такое тактическое ядерное оружие? Даже его расположение уже меняет стратегию. Вводится ядерный элемент в войну, этого нельзя никак допустить. Поэтому сегодня, если будет продолжаться такая эскалация, мы будем иметь право просить введения миротворческих войск на территорию Беларуси. Это будет в интересах Украины, это будет в интересах Европы.

Потому что если позволить дальше развиваться сценариям двух совершенно потерявших меру диктаторов, это будет угрожать всему миру. Мне кажется, что с этой точки зрения нужно смотреть на ситуацию. Народ имеет право на национально-освободительную борьбу с оружием в руках. Это записано в уставе ООН. Народ имеет право на защиту своего суверенитета, территориальной целостности и свободы. Значит, мы имеем право потребовать соблюдать Устав ООН и ввести миротворческие силы НАТО на территорию Беларуси, чтобы прекратить войну в Европе.

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