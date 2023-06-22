Россия применяет смешанную тактику: в ВСУ оценили новые удары оккупантов 1 22.06.2023, 16:08

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Россияне могли получить новую партию «Шахедов» из Ирана.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе, но используют при этом смешанную тактику. Об этом «Апострофу» рассказала спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

- Судя по атакам россиян, они получили новую партию «Шахедов» из Ирана. Они атакуют не только ракетами, но и используют смешанную тактику, когда в ход идет ракета параллельно с «Шахедами», - сказала Гуменюк.

Она добавила, что россияне также усилили обстрелы в Херсонской области. В том числе, потому что вода после подрыва дамбы и потопа немного спала, и россияне вернулись на часть позиций, с которых им удобно обстреливать гражданское население.

«Критических перемещений на Херсонщине и усиления подразделений там не отмечено. Часть подразделений они продолжают перебрасывать в другие направления - Бахмут, Запорожье.

Относительно удара по мосту на Чонгаре мы можем только сказать, что наша работа по уничтожению логистики врага, их военного потенциала продолжается постоянно. Наш огневой контроль и действие сил сопротивления не позволят оккупантам в Крыму и на других территориях, которые они временно занимают, пополнят свои ресурсы», - отметила Гуменюк.

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