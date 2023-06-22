США уводят Индию у российских поставщиков вооружений 1 22.06.2023, 16:09

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Индийский премьер летит в Вашингтон, чтобы подписать крупные военные контракты.

Россия продала Индии за последнее десятилетие почти в 20 раз больше вооружений, чем США, но Вашингтон теперь всерьез намерен потеснить Москву на индийском рынке. В ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в США будут подписаны крупные военные контракты, предполагающие в том числе передачу Индии оборонных технологий, которыми ранее Пентагон делиться не хотел.

Индия нужна Белому дому, чтобы противостоять набирающему мощь Китаю и сократить поддержку России, развязавшей войну в Украине.

В четверг должны быть подписаны контракты на поставку суперсовременных беспилотников MQ-9B Reaper на сумму около $3 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам человека, знакомого с готовившейся сделкой, Индия получит более двух дюжин дронов.

Обсуждалась поставка 31 беспилотника, сообщает The Washington Post. Они еще называются SeaGuardians («Стражи моря»), способны вести наблюдение за морскими целями и атаковать их. Индии они, в частности, нужны, чтобы следить за китайскими военными кораблями.

Кроме того, по информации газет, две страны договорились о совместном производстве двигателей F414 разработки General Electric для индийских истребителей нового поколения. Аналогичные двигатели стоят на американских F-18, и готовность США поделиться с Индией такой секретной технологией эксперты оценивают как знак возросшего доверия между двумя странами. Ранее Вашингтон не был готов на такое сотрудничество, опасаясь в том числе близких связей между политическим и военным руководством Индии и России.

«Эту договоренность «будут вспоминать как значительный шаг вперед в американо-индийских отношениях в оборонной сфере», — сказал WSJ Джефф Смит, директор Центра азиатских исследований Heritage Foundation.

Между лидерами США и Индии сложилось «беспрецедентное доверие», сказал Моди в интервью газете накануне визита. Военное сотрудничество — «важная основа наших отношений», которые распространяются также на торговлю, технологии и энергетику, добавил премьер-министр.

Между тем, с 1960-х гг. военное сотрудничество также было важной основой отношений между Индией и СССР, а затем — Россией.

На российскую технику сейчас приходится около 85% индийского арсенала, сказал WaPo Самир Лалвани, старший эксперт американского Института мира. Россия поставляет истребители (которые могут оставаться на вооружении Индии до 2065 г.), атомные подводные лодки, крылатые ракеты, танки, автоматы Калашникова и пр. Индия будет зависеть от поставок российских запчастей, боеприпасов, услуг по обслуживанию техники еще долгие годы.

На долю США приходится лишь 1% вооружений сухопутных сил Индии и около 4% — ВМС и ВВС, оценивает Лалвани. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2018–2022 гг. Россия продала Индии в четыре раза больше оружия в денежном выражении, чем США, а за последнее десятилетие — в 20 раз больше.

«Но эта ситуация меняется. Если в 2013–2017 гг. на Россию пришлось две трети индийского импорта вооружений, то в следующую пятилетку — уже 45%. Российский экспорт в Индию упал за этот период на 37%, по данным SIPRI (в целом, поставки сократились в адрес восьми из топ-10 клиентов России).

«Вероятно, вторжение в Украину приведет к дальнейшему ограничению российского импорта вооружений», — говорил при публикации в марте пятилетнего доклада Симон Веземан, старший исследователь SIPRI. — Россия будет отдавать приоритет обеспечению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других стран будет оставаться низким из-за торговых санкций против России и возрастающего давления со стороны США и их союзников, призывающих другие страны не покупать российское вооружение».

Пока этот прогноз оправдывается. Из-за попытки отказаться от долларов в двусторонних расчетах и перейти на национальные валюты Индия уже год не может перевести России рупии на сумму около $2 млрд за экспорт вооружений. Из-за этого поставки оружия практически остановились, Индия так и не получила два ракетных комплекса С-400 из предназначенных пяти. Кроме того, Россия приостановила выдачу средств в рамках кредитной линии на $10 млрд, предназначенной для закупки компонентов.

Более того, из-за гигантских потерь военной техники в Украине Россия стала выкупать у Индии (а также Мьянмы) ранее проданные ей компоненты для различных видов вооружения, включая танки и ракеты.

Руководители Индии сейчас, вероятно, «сожалеют» о чрезмерной зависимости страны от России в оборонной сфере, считает Раджеш Раджагопалан, профессор международной политики Университета Джавахарлала Неру.

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