Головченко: На складах лежит на $400 миллионов 2 22.06.2023, 16:15

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Роман Головченко

Премьер-министр признал проблему сбыта белорусской «молочки».

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признал проблему сбыта белорусской молочной продукции. Как передает БелТА, об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос диктатор Лукашенко о складских запасах в стране.

По словам Головченко, сейчас существует проблема сбыта определенных видов молочной продукции, и уже накопился ее значительный запас.

- На складах лежит продукция почти на 400 миллионов долларов, - заявил он.

Причинами этого он назвал ценовые факторы на внешних рынках, но еще рост производительности в России - главном рынке сбыта для Беларуси. Про санкции лукашист упомянуть «забыл».

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