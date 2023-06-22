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Головченко: На складах лежит на $400 миллионов

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  • 22.06.2023, 16:15
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Головченко: На складах лежит на $400 миллионов
Роман Головченко

Премьер-министр признал проблему сбыта белорусской «молочки».

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признал проблему сбыта белорусской молочной продукции. Как передает БелТА, об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос диктатор Лукашенко о складских запасах в стране.

По словам Головченко, сейчас существует проблема сбыта определенных видов молочной продукции, и уже накопился ее значительный запас.

- На складах лежит продукция почти на 400 миллионов долларов, - заявил он.

Причинами этого он назвал ценовые факторы на внешних рынках, но еще рост производительности в России - главном рынке сбыта для Беларуси. Про санкции лукашист упомянуть «забыл».

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