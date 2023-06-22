Путин и ручка 2 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

22.06.2023, 16:19

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Новая серия.

Деды собрались и поговорили о прибылях и потерях.

Россия при дедах, понятное дело, только в плюсе.

Шойгу: «В среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек (фактически полк), плюс 112 единиц техники в среднем каждые сутки мы получаем».

И куда деваются дополнительные 3360 единиц техники в месяц или 53760 единиц с начала СВО? Неужели горнило войны? «Ежедневные полки» туда же?

Впрочем, ощутимые потери при дедах несёт, разумеется, одна Украина.

Патрушев: «Украинская армия за время контрнаступления с 4 по 21 июня потеряла свыше 13 тыс. человек».

Путин тут недавно говорил о соотношении потерь («десять к одному»), можно ли из этого сделать вывод, что ВС РФ с 4 по 21 июня потеряли никак не меньше 1300 человек? А если можно, где без ерзаний и пропорций хотя бы эта цифра?

А кстати, помните старый добрый пропагандистский жанр «Путин и ручка»? Сегодня новая серия (но уже вряд ли для пропагандистов). Посмотрите, как лихо крутит под разговоры о безвозвратных потерях противника. Может, совсем эмпатии нет?

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