«Нагрузка большая, а зарплата — низкая» 2 22.06.2023, 16:27

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Врач из Минска честно рассказал о своей работе.

В редакцию сайта Charter97.org обратился врач ультразвуковой диагностики, работающий на ставку в Минске. Он рассказал об условиях труда, зарплате и планах на будущее:

«Я врач ультразвуковой диагностики, работаю на ставку в 1200 рублей в Минске. Было повышение, заявленное от Минздрава, в размере около 50 рублей».

Он добавляет, что не собирается уезжать из страны, несмотря на низкую зарплату и большую нагрузку.

«Уехать не планирую, потому что на пенсии. Нагрузка огромная. В связи с ней уменьшили время и количество единиц за обследование», - жалуется врач.

Он признается в том, что единственное, что его удерживает на работе, - это любовь к профессии.

«Работу свою люблю, это и примиряет с отсутствием денег. Ну, так себя успокаиваю», - подытожил врач.

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