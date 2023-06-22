Как ВКС РФ несут потери в Беларуси 1 22.06.2023, 16:43

2,782

Падение вертолета под Барановичами — не единичный случай.

Под Барановичами разбился военный вертолет Ми-24. Скорее всего — российский. Это не первый инцидент с военной техникой оккупантов на территории Беларуси. Сайт Charter97.org посмотрел, какие потери понесли Воздушно-космические силы Российской Федерации в нашей стране.

В начале войны аэропорт под Лунинцем использовался российскими оккупантами для бомбежек Украины. 10 марта 2022 года мониторинговые группы сообщили, что в районе военной базы упал самолет. Позднее появился перехват разговора российских летчиков. Из него следует, что самолет упал в болото. Оба пилота катапультировались.

Украинские СМИ выдвигали версию, что самолет могли подбить ВСУ.

25 декабря 2022 года на аэродроме в белорусских Мачулищах загорелся МиГ-31К Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ), который является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Возможно, у самолета сгорел двигатель.

Через три недели, 19 января 2023 года, произошел помпаж российского МиГ-31К над Молодечно. Случилось возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.

Военный эксперт Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org объяснил, что подобные ЧП случаются из-за износа техники:

— Россия использует как носитель для свои гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» старый советский самолет МИГ-31, который эксплуатируется с семидесятых годов. Вот уже четверть века, с 94 года, они не производятся. Как мы понимаем, самый молодой МИГ-31, который используется, ему 28 с копейками лет.

Кто-то может сказать, что для самолета это не возраст, но с учетом того, какие нагрузки оказываются на эти истребители, скажу больше — перегрузки, не исключено, что проблемы с силовой установкой, двигателем, будут лишь учащаться.

Самый известный инцидент с российской техникой в Беларуси случился 27 февраля 2023 года. На аэродроме в Мачулищах был подорван российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

2 марта он улетел на ремонт в Россию. Ответственность за подрыв самолета взяли на себя белорусские партизаны. Они утверждают, что самолет был подорван с помощью дрона.

В секретных документах США, распространенных в Сети, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи могли стоять агенты СБУ, проигнорировавшие приказ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».