«Может уже хватит?»: Соловьев сорвался в эфире после удара по мостам в Чонгаре 3 22.06.2023, 16:41

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Украина делает то, на что неспособна российская армия.

Российские пропагандисты продолжают возмущаться после ракетного удара ВСУ по Чонгарским мостам, вновь требуя ответной реакции Кремля. Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев в прямом эфире возмутился тому, что Украина способна наносить эффективные ракетные удары по важным для России мостам, в то время как российская армия на это не способна.

Фрагмент прямого эфира пропагандиста публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Более того, Соловьев напомнил, как российские военные эксперты рассказывали, что попасть и разрушить мост крайне сложно, однако Украина раз за разом делает именно это. Пояснить логически Соловьев этот факт в эфире не смог.

«Вот они наносят удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области. При том заметьте, нам столько говорили: «Ну вот, это так сложно, удары по мостам». Они по нашим мостам бьют, а мы по их нет. Найдите логическое объяснение», - заявляет Соловьев.

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