На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород

На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород5
- 22.06.2023, 16:55
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Однако поиски продолжаются.
Кислород на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» закончился, согласно подсчетам Береговой охраны США: она прогнозировала, что это произойдет в 14:08 по минскому времени.
Батискаф компании OceanGate Expeditions направлялся к обломкам «Титаника», которые лежат на дне Атлантического океана примерно в 650 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд на глубине около 3,8 км. OceanGate Expeditions с помощью батискафа планировала собрать образцы ДНК на месте крушения лайнера.
Батискаф пропал с радаров утром 18 июня. Внутри находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.